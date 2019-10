Costa Rica lidera las exportaciones de Centroamérica y Panamá está de última

Las exportaciones de Centroamérica en el primer semestre de 2019 totalizaron $26,882 millones con Costa Rica como líder con 7,692 millones y Panamá en la cola con apenas 522 millones, informaron este viernes representantes del sector reunidos en la capital panameña.

De acuerdo con los datos de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, el Caribe y Panamá (Fecaexca), tras Costa Rica aparece Guatemala con 6,568 millones; Honduras con 4,537 millones; El Salvador con 4,077 millones, Nicaragua 3,486 millones, y Panamá en último lugar.

"Panamá es el país que menos bienes exporta de la región. El resto de países centroamericanos nos llevan una delantera. Guatemala exporta $11,000 millones (en un año), mientras que Panamá espera este año llegar a los 800 millones", declaró a Efe el presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Rosmer Jurado.

Para el presidente de Fecaexca, el nicaragüense Guillermo Jacoby, Centroamérica debería "crecer más, pues el reto está en que el crecimiento es demasiado poco".

"También deberíamos tener crecimiento sostenible en nuestras exportaciones arriba del 10 % anual con las oportunidades que hay en el mundo. Pero, en este momento, el crecimiento está en 1 o 0,5 %. Incluso en algunos países está bajando un 1 o 2%", declaró a Efe Jacoby.

Las exportaciones en Centroamérica se basan principalmente en productos primarios, tales como azúcar, café o piña, que se venden a Estados Unidos, Europa y países del territorio. "Aunque ahora está entrado China, con las exportaciones de Panamá", agregó.

El presidente de la Fecaexca explicó que son "diversos" los factores que afectan las exportaciones de la región, entre ellos la falta de productos con valor agregado, lo que resta competitividad al sector.

"Exportar productos con valor agregado es uno de los retos más importantes que tenemos, porque mientras no hagamos una transformación real de nuestra materia exportadora, y pasemos de tener una mayoría de productos primarios a una mayoría de productos con valor agregado y sofisticación, entonces no vamos a desarrollar un crecimiento sostenible en las exportaciones, sino que vamos a crecer en función de si el precio está bueno o no", expresó a Efe.

Pero también influyen en el comportamiento del sector exportador centroamericano "los problemas políticos de la región, sobre todo en Nicaragua, un país cuya situación está afectando a las exportaciones de los países vecinos", debido a que "no hay confianza en el actual Gobierno ni el sistema político, y mientras esto no se arregle, no se arreglará la economía".

"Panamá es el país que menos bienes exporta de la región. El resto de países centroamericanos nos llevan una delantera", Rosmer Jurado, presidente de APEX

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018 con manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, quien suma ya once años consecutivos en el poder, que han dejado centenares de muertos y una contracción del producto interno bruto (PIB) del 3.8% el año pasado, según datos del Banco Central.

Sin embargo, Jacoby aseguró que Centroamérica "tiene una gran cantidad de oportunidades. ¿Si tenemos, leche, cacao y azúcar, por qué no hacemos chocolate? (...) nuestro cacao se lo lleva Alemania y Suiza, y hacen marcas famosas", del producto terminado, afirmó.