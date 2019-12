Lo más seguro es que te encuentres conectado con este encabezado; y es cierto, muchos emprendedores y empresarios tienen muchas deudas para salir adelante con el negocio. Solicitan préstamos de los bancos pensando que puede ser el primer escape siempre y cuando las tasas sean bastantes competitivas.

Tengo muchas deudas ¿cómo salgo de ellas?

¿Por qué las personas se endeudan? Considero que la principal temática es la falta de educación financiera. No se presupuesta, no se planifica y se piensa que el manejo de las tarjetas de créditos son como algo adicional. No se sabe cuánto se gasta el dinero, entre otras cosas.

Algunas personas deciden consolidar las deudas, vender bienes o propiedades y en realidad son pocas las posibilidades que existen para salir de la deuda.

¿Por qué las personas se endeudan? considero que la principal temática es la falta de educación financiera, no se presupuesta, no se planifica, se piensa que el manejo de las tarjetas de crédito es como algo adicional,...

En países como los Estados Unidos y España utilizan la opción o existe una alternativa reparadora de crédito donde un tercero, entre el deudor y el acreedor, le ofrece alternativas o lo apoya para liquidar o renegociar sus deudas a cambio de una comisión. Ellos le brindan una asesoría legal y se encargan de canalizar la cobranza buscando reducir sus deudas entre un 30% y 50%. Básicamente reorganizan de manera estructural las deudas que poseen.

No está de más que anotes unos tips que te ayudarán a tener una buena salud financiera

1. Realiza un presupuesto anual y empodérate de él; es decir, tomar el control total de las entradas de efectivo.

2. Controlar los gastos mensualmente.

3. Importante tener en el presupuesto imprevistos.

4. Conoce realmente cuánto es lo que recibes de salario o lo que genera de utilidad tu negocio.

5. Siempre ten como visión obtener otras alternativas de ingreso.

6. Tener tus cuentas al día para evitar multas y recargos.

En algún momento se va a tener una deuda, pero la mejor satisfacción es poder salir de ella lo más rápido posible.

Especialista en pymes