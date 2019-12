Fallece ex presidente de Reserva Federal Paul Volcker

El ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker falleció a los 92 años de edad, informaron hoy medios estadounidenses. Volcker murió el domingo en Nueva York, algo confirmado por su hija Janice Zima, informó The New York Times.

Según informes, Volcker padecía cáncer en la próstata. Volcker trabajó para el gobierno federal de Estados Unidos durante cerca de 30 años, culminando en dos períodos como presidente de la junta de gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de 1979 a 1987, "un período crítico para poner fin a la alta inflación", según Alianza Volcker, un grupo que impulsa la gestión eficaz del gobierno fundado por el ex jefe del banco central.

El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter indicó hoy que la ex primera dama Rosalynn y él se encuentran "profundamente consternados" por el fallecimiento de Volcker, "cuya perspicacia económica lo convirtió en un gigante del servicio público". "Paul fue tan terco como alto y aunque algunas de sus políticas como presidente de la Reserva Federal fueron políticamente costosas, fueron lo correcto", dijo Carter, quien eligió a Volcker como presidente de la Reserva Federal en 1979.

El ex presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo que está "profundamente consternado" por el fallecimiento de Volcker y agregó que "no creía que hubiera una mayor vocación que el servicio público. Su vida ejemplificó los más altos ideales: integridad, valor y compromiso con lo mejor para todos los estadounidenses". Las contribuciones de Volcker para el país "dejaron un legado duradero", dijo Powell.

"Mis colegas y yo en la Reserva Federal lamentamos esta pérdida y expresamos nuestro pésame a su familia". Después de la crisis financiera de 2008 Volcker encabezó la Junta Consultiva de Recuperación Económica del ex presidente Obama e impulsó restricciones más severas sobre los grandes bancos, con lo que buscó prohibirles realizar inversiones de riesgo, algo conocido como la "Regla Volcker".

En la primera etapa de su carrera, Volcker sirvió como subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios a inicios de los setenta y luego fue presidente del Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Estudió en Princeton, Harvard y la London School of Economics.