Acodeco emitió más de $2.8 millones en multas en 2019 por incumplimientos

Hasta el 31 de diciembre de 2019, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia impuso 6,519 multas, en primera instancia por incumplimiento de diversas normativas de protección al consumidor en todo el territorio nacional.

Las multas totalizaron con $2,806,102.50 y las principales infracciones se dieron por faltas a la Ley 45 de 2007, con 4,576 multas por $1,678,702; el Decreto Ejecutivo 165 de 2014 (Control de Precios), con 1,169 sanciones por $527,775; la Ley 24 de 2002, sobre historial de crédito, con 235 multas por $359,100; el Decreto de Gabinete 16 de 2014 sobre el ‘uso indebido de cilindro de gas de 25 libras’, con 102 multas por $146,850; la Ley 6 de 1987, sobre el beneficios para jubilados, pensionados y la tercera edad, con 395 sanciones por $82,075.50; la Ley 1 de 2018 sobre el ‘uso de bolsas reutilizables’, con 42 multas por $11,400 y la Ley 134 de 2013 (beneficios para personas con discapacidad), con una multa de $200.

Los nombres de los agentes económicos que fueron multados por la Acodeco, durante el año pasado, están accediendo al Tablero de Multas de la página web http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/tablero.php entre ellos, los primeros que figuran, con montos superiores a los $10,000 en sanciones: Grupo Rey, con $108,240; Supermercado Xtra, con $71,365 e Importadora Ricamar, S.A. (Super 99), con 58,255.

Tablero de multas de 2019. Cortesía | Acodeco

En la lista por encima de los $10 también figuran: Bac International Bank (Panamá) Inc., con $44,800; Grupo Machetazo, con $44,685; Promotora Buena Vista S.A., con $30,300; Banistmo, S.A., con $29,500; Aros Contact Center, con $24,200; Corporación El Sol S.A., con $24,000; Claro Panamá, S.A., con $23,400; Digicel, con $23,100; Mystic Valley S.A., con 17,500; The Bank Of Nova Scotia, con $13,500 y Farmacias Arrocha, con 13,120; entre otros más.

Según actividad, los minsuper lideraron la lista con 2,164 sanciones, supermercado con 708, restaurantes/fondas con 498, almacén por departamento con 227 y bancos con 111 multas emitidas.

Mientras que durante el 2019, la Acodeco recibió con el aporte de los ‘consumidores vigilantes’ un total de 513 denuncias de agentes económicos, los cuales fueron multadas con $169,790.