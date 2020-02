Gobierno asegura que plan cosecha de agua funciona con éxito en Azuero

Unas 31 represas rehabilitadas en las provincias de Herrera y Los Santos están funcionando a su máxima capacidad, a pesar de que se inició tarde con el plan cosecha de aguas. Esto beneficiará a productores agrícolas y ganaderos de la región de Azuero.

Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien señaló que han actuado con responsabilidad en la cosecha de agua, pensando siempre en los productores, de tal manera, que la época seca no afecte los cultivos y no haya pérdida de ganado. "En la mayor parte de Azuero... sí hay agua", sostuvo el regente de la cartera agropecuaria

Las declaraciones de Valderrama se dieron durante su recorrido por varias represas de la península de Azuero, una de ellas fue la de Guacamayón, ubicada en Boca Parita, que beneficia a 80 productores.

Esta represa tenía más de 20 años de estar en un estado de decidía, "una vez que asumí el cargo realizamos un inventario y empezamos a rehabilitarlas para su buen funcionamiento en en los meses de verano.

"Tengan la plena seguridad que no los vamos abandonar (productores), vamos a sacar agua de las piedras sí es necesario, pero les recuerdo que no nos pueden dejar solos, tenemos que trabajar juntos", dijo el ministro.

Igualmente inspeccionó la represa sobre el río Guararé, en la comunidad de Guararé Arriba, la cual está completamente rehabilitada para ofrecer agua a unos cien productores.

Este año los trabajos de captación de agua - según el titular de la cartera agropecuaria- iniciarán más temprano para causar un mayor impacto en la producción y en consecuencia evitar que se registren pérdidas económicas.

De igual manera, Valderrama pudo constatar que los abrevaderos están funcionando en las áreas más afectadas del arco seco, como es el que está ubicado en la finca del pequeño productor Alexis Bernal, en El Largatillo, corregimiento de Guararé.

"A mi nunca se me ha muerto ni una sola vaca y agradezco al MIDA por todo el apoyo que me están brindando, nunca antes me han facilitado tanta asesoría técnica como hoy día", puntualizó Bernal.

Como parte del Plan Cosecha de Aguas, el jefe de la cartera agropecuaria hizo entrega de equipos a productores de Herrera y Los Santos por un monto de 100 mil balboas, entre los cuales se encuentran picadoras con vagón, picadoras, cortadara de pasto de cuatro discos, monocultor, voleadora, y embaladoras de pasto.

También entregó sal cruda, suplementos minerales, alimentos concentrados, medicamentos, bolsas plásticas para ensilajes y sacos para las mini represas.

Todos estos equipos e insumos serán utilizados por los pequeños productores para enfrentar la época seca, que se prevé será muy fuerte por los efectos del cambio climático.

Por su parte, la secretaria técnica del Gabinete Agropecuario, Blanca Gómez, hizo énfasis en que a base de esfuerzo y con el apoyo de los Gobernadores, quienes han jugado un papel importante en empujar la carreta, "tenemos una maquinaria imparable, pues no nos falta voluntad, pero no lo podemos hacer solos, necesitamos del apoyo de todos ustedes (productores) ", agregó Gómez. Además recordó que el plan cosecha de aguas empezó con atrazos debido a la falta de recursos con que recibieron la administración, pero que para el 2021 vendrán mejor preparados y organizados.

A la fecha se han construido 715 abrevaderos a nivel nacional, 31 represas de manpostería, 120 represas de sacos, 260 pozos perforados y 240 capacitaciones técnicas a nivel nacional.

El MIDA además ha proporcionado a los productores insumos, alimentos y medicamentos, entre otros materiales para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Igualmente equipos como son: picadora trituradora, voleadoras manuales, cortadoras de pastos e insumos médicos.

Más de 5,000 pequeños productores se han beneficiado, con una población bovina de más de 70,000 animales.

Los productores Rufino Calderón de La Valdeza y

Cesar Villarreal de Monagrillo agradecieron al MIDA por todos los equipos, insumos y asesoría técnica tras señalar que trabajaran junto con las autoridades para lograr la sostenibilidad y seguridad del secto