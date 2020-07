Acodeco emite $14,100 en multas por el uso de bolsas plásticas con polietileno

Luego de diez meses de implementación de la Ley 1 de 19 enero 2018, que prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno en Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido 53 sanciones, las que ascienden a $14,100. Este 20 de julio, el istmo cumple su primer año de uso de bolsas reutilizables.

La causal del incumplimiento a la ley fue que los agentes económicos presentaron copias no autenticadas del certificado de evaluación de la conformidad, documento que demuestra que el producto no cuenta con la presencia de polietileno; otros no reportaron los costos de las bolsas reutilizables y no mantenían los precios de las bolsas a la vista.

El dinero recaudado por las multas es destinado a programas de reciclaje y docencia sobre temas relacionados con materiales contaminantes.

La Ley 1 de 2018 promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno, establece que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables y la Acodeco fiscalizará que, en caso de cobrarlas a los consumidores, sea a precio de costo.

La citada es para supermercados, farmacias y minoristas, y en enero de 2020 para almacenes y mayoristas.

La norma exceptúa de la proscripción cuando “por cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno deban ser usadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto compatible con la minimización del impacto ambiental”.

Desde la implementación de la ley, las bolsas plásticas de polietileno han sido eliminadas del comercio al por mayor y al por menor, reduciendo la contaminación ambiental. Los consumidores están conscientes de llevar las bolsas reutilizables a sus compras.

IMPACTO AMBIENTAL

Debido a la disminución de la presencia de bolsas en ríos y playas, el titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Milcíades Concepción, calificó de muy positivos los resultados de la aplicación de la Ley 1 de 19 enero de 2018. “Es evidente el respeto de los panameños por acatar la norma desde el inicio de su implementación, en julio 2019. Hoy es notoria la disminución del uso de bolsas de un solo uso, sobre todo en los supermercados con los cuales inició su aplicación, provocando de forma progresiva el uso de las bolsas reutilizables”, dijo Concepción.

Uno de los resultados medibles de la citada normativa es la disminución de ingreso al país de bolsas fabricadas con polietile n o , dato confirmado con cifras de la Autoridad Nacional de Aduanas, que indican que al 2019, la importación de ese producto disminuyó un 54%.

Concepción indicó, que MiAmbiente estableció una estrategia de sensibilización y educación en todo el país, como lo exige la ley; realizando desde diciembre de 2018 actividades de entrega de cientos de miles de bolsas reutilizables, junto con folletos de información en puntos de alta concurrencia como: supermercados, centros comerciales y en diversas actividades; así como a través de medios de comunicación masivos y digitales, logrando la sensibilización de miles de panameños en el territorio nacional.

Miguel Flores, director de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente, manifestó que, si bien es cierto que hay una notable disminución de bolsas plásticas en ríos y playas, es necesario desarrollar estudios y análisis comparativos que permitan obtener datos más específicos de la posible reducción de partículas contaminantes en los cuerpos de agua, para lo cual invitó al sector académico y universidades a sumarse en el desarrollo y aplicación de estos.

Así mismo, el funcionario destacó que con base en el enfoque de Ley; que es desarrollar cambios sostenibles en la población para la disminución de desechos plásticos que puedan generar contaminación, el MiAmbiente viene desarrollando planes de acción y generando alianzas estratégicas para el logro de este objetivo.

Entre las acciones puntuales del ministerio están la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Basura Marina, cuyo propósito es unificar los esfuerzos del gobierno, sector privado, comunidades y organizaciones de la sociedad civil para la sensibilización de la población sobre los impactos negativos de los desechos, y evidenciar la necesidad de mejorar la gestión de los residuos, promover la investigación y desarrollar nuevas tecnologías.

Igualmente las Barreras Atrapa Sólidos Ecológicas (BEAS) para la retención de desechos en los ríos Tocumen, Cárdenas y Matasnillo.

Finalmente, el funcionario destacó que MiAmbiente participa en dos alianzas: “Recicla por tu futuro” y “MUPA Recicla”, ambas enfocadas en los componentes de sensibilización a través de la educación ambiental y que se lleva a cabo en ferias de sensibilización, conversatorios con las comunidades y en colegios.