¿Después de la pandemia, las empresas y emprendedores cómo estarán?

Concluyentemente después de la pandemia habrá empresas que contarán con un flujo de efectivo limitado, poca probabilidad de apertura, con el personal mínimo y reducción de gastos, algunas invertirán en nueva tecnología, buscarán otro tipo de negocio para emprender, habrá venta o fusión de empresas, negociar con proveedores y establecer alianzas estratégicas efectiva. Aún se desconoce la fecha del día 'D' pero ¿estás preparado para ello? ¿cómo visualizas tu empresa?, ¿los emprendedores tendrán más oportunidades?, ¿le has dedicado tiempo suficiente a tus clientes antes de la pandemia? Evidentemente existen varias respuestas a estas preguntas; algunas pueden ser acertadas otras no. Lo cierto es que no se puede estar en la incertidumbre siempre y salir de esa zona de confort te hará más fuerte y poseerás una mejor visualización de tu empresa, adaptarse al cambio, transformar la mentalidad y contar con un buen equipo. Para ello es necesario replantear el objetivo de la creación del negocio, ¿por qué fundases la empresa o este emprendimiento? Tu respuesta debe ser a largo plazo. Nadie crea una empresa para dejarla morir en el instante.

Conversando con Edgar Barsallo socio de la firma Nexia Auditores nos comentó sobre cuatro estrategias principales para prepararnos y qué debemos hacer ante ese gran día llamado 'D':

Estrategia contable: conocer cómo finalizó el período 2019, cómo terminaron tus cifras en los rubros más importantes y esto depende el tipo de negocio cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventario, entre otras. La segunda es la Estrategia de control: Como se ha mencionado en otros artículos o columnas anteriores la tecnología te ayuda a tener una mejor vigilancia. La estrategia financiera se refiere a la buena administración y control del flujo de efectivo y cómo generar ingresos y finalmente la estrategia tributaria que conlleva a un alivio tributario para todas las empresas y sin dejar de pensar que esto representa un gasto en el negocio.

Lo mejor de este confinamiento es que brinda la oportunidad a las empresas y dueños de negocios evaluar nuevas estrategias, ser más creativos, la posibilidad de acercarse más a sus clientes, conocer sus nuevas necesidades y ofrecer algo extraordinario que haga la diferencia.

Lo mejor de este confinamiento es que brinda la oportunidad a las empresas y dueños de negocios evaluar nuevas estrategias, ser más creativos, la posibilidad de acercarse más a sus clientes, conocer sus nuevas necesidades y ofrecer algo extraordinario que haga la diferencia.

Deseo cerrar dirigiéndome a los emprendedores si estás buscando ideas para emprender lo mejor es hacer un listado de todas tus habilidades, conocimientos, experiencias y fortalezas ¿qué te apasiona? ¿qué te motiva? y transformarlo en una idea sorprendente con un poco de tecnología.

Igual quiero exhortar a mis queridos lectores que empiecen a buscar nuevas rutas y que analicen con detalle que procesos pueden optimizar para reducir el tiempo por ejemplo si al atender a un cliente toma más tiempo, con la tecnología puedes reducir el gasto y mejorar la experiencia del cliente. Recuerda el mundo cambio y ya no puedes ofrecer más de lo mismo.

Especialista PYMES