Los microempresarios del sector de la ganadería, agricultura y comercio, figuran entre los que más han solicitado créditos en medio de la crisis de la pandemia. Así lo demuestra los registros de facilitación de préstamos que realizó durante los meses de junio y julio de 2020, Microserfin, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA en Panamá.

"El 42% de los benefactores provenían de la ganadería (cría de ganado bovino, porcino, avicultura); un 40% en la agricultura (cultivos de maíz, tomate, plátano y otros); y un 13% del comercio (kioscos, minisuper, abarroterías, venta de comida, entre otros)” Edison Javier Mejía Ardila

Gerente general de Microserfin

Según el gerente general, tras un desembolso que hicieran de más de $454 mil, Microserfin otorgó a cada cliente créditos por un monto promedio de $1,669. Las transacciones en su mayoría provenían de la provincia de Chiriquí (35%), Los Santos (11%) y Veraguas (9%).

Mejía enfatizó que la tendencia hacia el área del interior se debe a que es una región donde hay mayor volumen de microempresarios del sector agropecuario, así como menor restricción de movilidad, lo que facilita un mejor funcionamiento de los ecosistemas económicos.

No obstante, mencionó que, aunque el aparato productivo de Panamá está compuesto en un 84% por microempresas, muchas de ellas no forman parte de la banca tradicional, lo que hace necesario seguir focalizando los esfuerzos de inclusión financiera para lograr reducir a ese grupo que aún no está bancarizado.

Para facilitar el desarrollo productivo, Mejía detalló que actualmente brindan, a través de la metodología de Finanzas Productivas Sostenibles, educación financiera a microempresarios urbanos y rurales excluidos del sistema financiero tradicional.

A la fecha son más de 16,000 personas a las que la entidad brinda acceso al crédito. La mayoría de ellas llegan en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y luego de aproximadamente tres años de financiamiento, capacitación y guía, un 37% sale de la pobreza, según el gerente general.