El Índice de Precio de marzo registró un incremento mensual de 0.4%

Panamá registró un incremento del 0.4% del Índice de Precio al consumidor (IPC), respecto a febrero de 2021, según un reporte de la Contraloría General.

Los grupos que presentaron aumentos fueron: transporte en 2.3%, vivienda, agua, electricidad y gas en 0.5%; bebidas alcohólicas y tabaco en 0.3%; salud, restaurantes y hoteles ambos en 0.2%; y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar en 0.1%.

De acuerdo con la Contraloría, el grupo transporte mostró alza en dos de sus siete clases. La mayor variación fue en la clase “combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal” en 9.0%, por el aumento en el precio del combustible para automóvil.

Mientras que el incremento registrado en el grupo vivienda, agua, electricidad y gas fue por el crecimiento en tres de sus ocho clases. La clase con mayor variación fue “servicios para la conservación y reparación de la vivienda” en 3.4%, este último debido al alza en el precio de servicios.

El grupo bebidas alcohólicas y tabaco reflejó aumento en dos de sus cuatro clases. La mayor variación fue en la clase “vino” en 3.4%.

El alza observada en el grupo salud fue producto del incremento en dos de sus siete clases. La clase con mayor variación fue “servicios médicos” en 1.5%, debido al crecimiento en el precio de consulta médica.

El grupo Restaurantes y hoteles presentó aumento en una de sus dos clases, “restaurantes, cafés y establecimientos similares” en 0.2%, por el incremento en el precio de comidas y bebidas no alcohólicas fuera del hogar, y comidas preparadas para llevar.

El aumento reflejado en el grupo Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar fue por el alza en tres de sus once clases. La mayor variación fue en la clase “Bienes para el hogar no duraderos” en 0.4%, por el incremento en el precio de papel para cocina y otros productos no duraderos.

Los grupos comunicaciones, recreación y cultura, educación, y bienes y servicios diversos permanecieron sin variación.

Los grupos que mostraron disminuciones fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas, y prendas de vestir y calzado ambos en 0.1%.

La baja registrada en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas fue por la reducción en cuatro de sus once clases. Las mayores variaciones fueron en las clases, “Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres” en 0.7%, por la disminución en el precio de jugos, bebidas hidratantes, energizantes y sodas, y “Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar” en 0.6%, por la baja en el precio de azúcar.

El grupo prendas de vestir y calzado mostró disminución en dos de sus cuatro clases: “prendas de vestir” y “zapatos y otros calzados” ambas en 0.1%.

La baja registrada en la clase “Prendas de vestir” fue producto de la reducción en el precio de suéter y pantalón para niño; y en “zapatos y otros calzados” fue por la disminución en el precio de zapatos, zapatillas y sandalias para mujer.

Comparativa del 2020

La variación interanual del IPC Nacional Urbano de marzo 2021 respecto a marzo de 2020 fue de 0.3%, según la Contraloría.

En los grupos que se observaron aumentos fueron:

Transporte en 5.1%

Bebidas alcohólicas y tabaco en 1.6%

Alimentos y bebidas no alcohólicas en 1.4%

Salud en 1.0%

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, y Restaurantes y hoteles ambos en 0.4%

Recreación y cultura en 0.2%.

Los grupos que reflejaron disminuciones fueron: vivienda, agua, electricidad y gas en 9.0%; educación en 6.3%; prendas de vestir y calzado en 0.3%; bienes y servicios diversos en 0.2%; y comunicaciones en 0.1%.