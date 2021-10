Irregularidades, relleno y contaminación desguace de naves en Colón

El alcalde de Colón lanzó fuertes denuncias contra Noriel Araúz, actual administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por los permisos otorgados sospechosamente para el desguace de las embarcaciones que están varadas en la costa de la ciudad de Colón. “Si nos ponemos a investigar estos permisos que de manera diligente sacó Araúz, de seguro vamos a encontrar irregularidades”, afirmó el alcalde recientemente.

Con base en esas afirmaciones, la abogada ambientalista Lineth Araúz presentó la denuncia e interpuso una solicitud de investigación ante el despacho del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, debido al aceleramiento de las actividades de desguace de naves a la entrada del corredor de cruceros, en la víspera del inicio de esta actividad turística en las costas de Colón y la construcción de un relleno sin la presentación de los documentos a la vista.

“Es un hecho notorio que dentro del área de Cristóbal se ha producido un fenómeno de acumulación de buques en desuso, cuyas herrumbres son tratadas por algún tipo de emprendimiento, cuyas generales juramos desconocer, que se ha dedicado a su desguace y remoción de piezas, con consecuencias negativas para medio marino costero del área, evidenciándose sedimentación a las aguas, vertidos de sustancias oleosas, disposición inadecuada de desechos sólidos y líquidos, además de la afectación paisajística también evidenciada”, según se desprende del documento presentado ante el titular de MiAmbiente.

Se suma a la denuncia lo que a primera vista supone una actividad de contaminación visual y ambiental de proporciones no calculadas hasta el momento por ninguna autoridad, dado que no se han presentado los estudios de impacto que contrastan con la frenética operación que se está llevando a cabo en el área.

Hasta el momento las autoridades de Ambiente en Panamá y Colón tuvieron una reacción tibia ante el tamaño del daño que se puede estar provocando en estos momentos en el área de Cristóbal, dijo la jurista, quien manfiesta encontrar un ambiente de cautela por parte de los funcionarios, que deberían proporcionar información expedita sobre esta contaminación en progreso.

La abogada le solicitó información sobre una inspección que fue realizada presuntamente por MiAmbiente. La jefa regional de MiAmbiente en Colón, Griselda Flores, dijo “que la inspección se realizó, pero no recuerda cuándo, que no han podido levantar el informe porque estaban en otras asignaciones y que el informe detallará los permisos que tienen las empresas”. Se le preguntó qué empresas, e informó “que debemos esperar a que emitan el informe que no tiene fecha de conclusión”.

La funcionaria no quiso dar más detalles a los diferentes cuestionamientos que se le hicieron de distintas formas, para poder saber si la institución está haciendo algo para mitigar la situación.

Araúz solicitó que se levante una investigación administrativa sobre el desguace de buques en el área de Cristóbal, provincia de Colón, con base en lo establecido en el texto único de la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República y el Decreto Ejecutivo N° 57 de 16 de marzo de 2000, que establece el procedimiento de denuncia ambiental.

En seguimiento a la denuncia presentada en MiAmbiente, te describo lo que me han informado.

En principio me comuniqué con Marisela, secretaria del Ing. Flores, quien me informó que la denuncia se remitió al Depto. de Riesgos Ambientales.

Me comuniqué con el prenombrado departamento donde fui atendida por la jefa, la ingeniera Elvesia Bonilla, quien me informa de varios detalles que te envío:

El pasado lunes se convocó a una reunión, donde participaron la Regional de Colón, la Dirección de Costas y Mares, Riesgos Ambientales y la “empresa” (cuestioné, ¿qué empresa?), y con voz titubeante y reacia me respondió que no sabía qué empresa.

Pregunté, ¿qué se concluyó en la reunión?, y en palabras textuales Bonilla manifiesta que la Regional de Colón ya realizó la inspección y no constataron ninguna evidencia de nada de lo esbozado en nuestra denuncia. Y que por lo tanto ellos citaron a las empresas que estaban allí. (volví a preguntar, ¿qué empresas?). A lo que me responde, el informe tanto de la reunión realizada, como de la inspección, debe levantarlo la Regional de Colón, una vez lo remita a Panamá, podremos responder a la denuncia que Ud. presentó.

En consecuencia de lo anterior, me comuniqué con la Regional de Colón, con la Licda. Griselda Flores (jefa). Solicitándole que me brinde detalles tanto de la inspección realizada, como de la reunión.

Me contestó lo siguiente:

Que la inspección se realizó, pero no recuerda cuándo.

Que no han podido levantar el informe porque estaban en otras asignaciones.

Que en el informe detallarán los permisos que tienen las empresas. (pregunté qué empresas y me informa que debemos esperar a que emitan el informe).

La Lcda. Flores no quiso dar más detalles a los diferentes cuestionamientos que le hice de distintas formas.

Esto es lo último que tenemos sobre esa denuncia.