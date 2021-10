Apede rechaza cualquier modificación al Código Electoral que no cumpla el principio de democracia

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) "deploró de forma contundente cualquier modificación al Código Electoral que no cumpla con el principio de defender la democracia y la institucionalidad".

En ese sentido, exigió equidad, transparencia y rendición de cuentas en el debate de las Reformas Electorales que se discuten en la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en donde además participa el Tribunal Electoral.

"En este momento (en el debate de las Reformas Electorales) todo nos preocupa, porque no podemos responder a ningún traje a la medida. En estos momentos en lo que tenemos que pensar es en la democracia", afirmó la presidenta de la Apede, Eliza Suárez, durante la conferencia de prensa: "Reformas Electorales o democracia en entredicho".

Suárez destacó que hay que entender que más del 70% de las propuestas realizadas por el Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional han sido aprobadas y son algunos artículos en los que se tiene que ponerse de acuerdo.

Indicó que el tema de los residuos, por ejemplo, es importantísimo, pero en este momento desconocen la redacción final porque no tienen ese documento en las manos y “no” llega a los ciudadanos hasta tanto no pase ya a segundo debate.

"Lo que sí estamos hablando aquí es de principios. El principio es la democracia, y el principio que no podemos fallar es que nuestras elecciones siempre han sido una fiesta electoral. Nos sentimos tranquilos de que las personas que elegimos, las hemos elegido porque hemos depositado en ellos el voto y eso es lo que no podemos cambiar. Esa confianza no puede pasar por alto porque es nuestra paz social y esa paz no puede estar en juego en este momento", expresó.

Suárez también se refirió al fuero electoral penal, señalando que "en la Comisión nacional de reformas electorales se decidió que los cinco o seis artículos que contenían temas de ese fuesen eliminados, y así lo llevó el Tribunal Electoral que es el que tiene la posibilidad de llevarlo a la Asamblea Nacional y entiendo que de alguna manera algunos de esos artículos han vuelto a ponerse en vigencia en este momento".

Insistió en que no conocen la redacción hasta ahora de cómo está, pero fue una decisión del Tribunal Electoral de llevar la eliminación de ese fuero electoral penal a la Asamblea Nacional, por lo que esperan que lo que se logre "sea mejor que lo que tenemos en este momento y que se respete ese principio de esa conversación por seis meses que tuvimos dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales".

"Entendemos perfectamente que puede sufrir modificaciones en la Asamblea Nacional, pero es un clamor popular. De hecho los partidos políticos participaban en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, por lo que ese es un punto importante que tenemos que ver cómo queda redactado", expresó Suárez.

Lo que exige la Apede

Suárez precisó que la Apede, fiel a sus principios y objetivos, en defensa del Estado de Derecho, las garantías fundamentales, en esta discusiones exige como mínimo que:

1. Se respeten los principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas al momento de realizar cualquier modificación al Código Electoral.

2. Si bien entendemos la facultad del Órgano Legislativo de realizar cambios a las propuestas presentadas, dichas modificaciones no pueden ser un traje a la medida que favorezca a ninguno de los participantes en una contienda electoral justa.

3. Se respete el clamor ciudadano, que preocupados por resguardar los principios democráticos, han expresado de forma contundente su interés en preservar la confianza en que el proceso electoral sea una fiesta democrática, con la cual se elija a quienes realmente los representan.

4. Se salvaguarden y preserven los principios democráticos pilares de nuestra sociedad y convivencia, observando con preocupación a nuestros países hermanos que hoy se debaten en la inestabilidad y el caos, al escoger a ídolos de piedra que solo los envuelven en escenarios en los cuales no queremos ver a nuestro país.

Destacó que la Apede como defensor y garante, desde su fundación, del Estado de derecho, la libertad y la democracia, ha participado desde hace varios ejercicios electorales, como representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) en el pilar del sector empleador, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Por lo anterior, "tenemos la potestad de exigir que dichas propuestas sean revisadas con el respeto que nuestro Código Electoral merece; y deploramos cualquier acción que no lleve a la finalidad de que los electores se sientan confiados de que su voto será respetado con absoluta transparencia y claridad".

Indicó que la Apede, a lo largo de su historia, ha estado a la vanguardia de las luchas por construir un país mejor, que esté al servicio de los ciudadanos y no de los intereses creados. Por lo tanto, "nos preocupa que la democracia se siga banalizando en medio del populismo, la política prebendaria y las redes clientelares”.

Puntualizó que la Apede "está vigilante de lo que sucede en el proceso de modificación del Código Electoral y exige tanto al Tribunal Electoral como a la Asamblea Nacional que cumplan con su rol de defender la democracia y la institucionalidad, sin juegos mezquinos e intereses particulares que empañen dicha contienda. Apede será fiel a su historia y su legado, porque la democracia no es negociable".