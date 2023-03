UE evaluará avances de Panamá en contra de pesca ilegal

Luego de cuatro años y, por segundo año consecutivo, Panamá última los detalles para la visita que realizarán del 13 al 17 de marzo, los representantes de la Unión Europea (UE), luego de que en 2019 sancionaron al país, con una tarjeta amarilla, por no contar con los controles adecuados en contra de la pesca ilegal.

Este sábado, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), informó que la Comisión de Alto Nivel Interinstitucional del Gobierno Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, hizo una reunión sobre los avances y esfuerzos llevados a cabo como Gobierno Nacional en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada, y no reglamentada (pesca INDNR, también conocida por IUU por sus siglas en inglés) una amenaza que altera los ecosistemas marinos.

La UE, principal mercado de las pescaderías panameñas, cuenta con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (MARE), que audita y evalúa los esfuerzos de los países que envían sus pesquerías a su territorio, y cuál colores del semáforo, emite tarjetas y recomendaciones. Panamá, de no avanzar a verde y en su lugar recibir una tarjeta roja, la MARE le imposibilita seguir exportando el recurso a ese mercado conformado por 27 países.

La comisión interinstitucional la conforman las autoridades de los Recursos Acuáticos de Panamá, Marítima de Panamá y Aduanas; los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Desarrollo Agropecuario, Ambiente y Seguridad Pública y los servicios de Migración y Aeronaval.

Consideraciones

Ante la visita, Flor Torrijos, administradora general de la ARAP, manifestó que los avances logrados son evidentes y, muestra de ello, es la cancelación de más de 32 naves del registro de pesca, además de que han trabajado de la mano con la Policía Internacional (Interpol) en el nuevo proceso de la debida diligencia.

Torrijos aseguró que han sido sumados los organismos internacionales de mayor prestigio, para garantizar transparencia en el control y monitoreo de la flota, llevándose a cabo además capacitaciones técnicas a todo el equipo dedicado a combatir la pesca ilegal y de igual manera se logró integrar para estos fines al sector industrial nacional e internacional y el contrato de 50 funcionarios para reforzar esta misión, que se convierte en una lucha frontal y determinante contra los transgresores de la ley.

Otros de los resultados, adelantó la máxima representante de la ARAP fue que duplicaron las sanciones. En un año, la ARAP pasó de imponer en multas $1.3 millones a $3.3 millones, logrando el cobro de $2.6 millones producto de las sanciones.

Otro avance que destacó la funcionaria es que realizaron más de 120 reuniones internas y externas, además de que cuentan con nuevas plataformas tecnológicas, las que permiten visualizar los procesos y las licencias de pesca, que en la actualidad cuentan con código QR.

Para Torrijos, hoy la comunicación interinstitucional es efectiva y fluida; sin embargo, reconoció que aún queda trabajo por hacer, sobre todo porque Panamá sigue estableciendo normas, procesos y mecanismos que sean permanentes y perduren en el tiempo.

“Hoy estamos mejor preparados que nunca para salir adelante y demostrar que Panamá está avanzando para demostrar que somos un país que se adapta a las exigencias de los mercados a través de las buenas prácticas y la sostenibilidad”, manifestó la administradora general de la ARAP.

La reunión de la Comisión de Alto Nivel Interinstitucional del Gobierno Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada da en seguimiento a la posición del Gobierno Nacional, liderado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen de cero tolerancia a la pesca INDNR.

Por su parte, el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista, también dio su punto de vista sobre los avances preparatorios de la visita.

“Este es un compromiso de Estado, se siente optimista, se han hecho los esfuerzos y las inversiones, contratado personal invertido en tecnología, capacitado al recurso humano, tratando de implementar las normas y compromisos que al final del día hablan al final del cumplimiento de país”, señaló.

Cigarruista aseguró que al final se espera pasar la auditoría que hará UE a Panamá, pues el país demostrará que ha habido cumplimiento, y dejo estar confiado que se hace lo correcto y que se va por buen camino, y está seguro que se le dará una buena noticia al país.

Otro que dio opinión sobre los esfuerzos fue Gerardo Irimia, subdirector de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien consideró que después del trabajo realizado por la Comisión Interinstitucional contra la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada no queda más que ser optimistas y al mismo tiempo reservado, porque este es un procedimiento y proceso que no solo culmina con la auditoría, sino que existe el compromiso por parte de panamá de continuar con la implementación de todos los avances logrados.

Irimia comentó que espera que la UE reconozca los avances que ha tenido el país en todas las aristas relacionadas con el tema, y que a su juicio ha sido muy importante no solo el avance a nivel institucional, específicamente la ARAP, la AMP de poder evidenciar la implementación del Centro de Control, Monitoreo y Vigilancia Satelital, sino también recientemente con la Octava Conferencia Our Ocean 2023 que puso a Panamá de vuelta en el mundo como un país que cumple con sus compromisos no solo medioambientales, sino también el compromiso de país en contra de la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada.