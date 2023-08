Feria de Artesanías recibió más de 40 mil asistentes

En la Feria Nacional de Artesanías se otorgaron reconocimientos a artesanos destacados. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

RECONOCIMIENTOS En la Feria Nacional de Artesanías otorgó las siguientes distinciones: A la investigación: Prof. Dolores Cordero de Veraguas. A la educación: maestra artesana Diamantina Herrera de la provincia de Herrera. A la promoción artesanal: la lidereza Andrea Lino, de la comarca Emberá Puru. A la promoción musical: los hermanos Valdéz, de Senafront.

Polleras, cutarras, sombreros, molas, comidas típicas y más; llenaron el Centro de Convenciones Atlapa de cultura panameña. Del 26 al 30 de julio se realizó la 43 versión de la Feria de Artesanías, tras varios años suspendida por la pandemia de covid-19.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (MiCultura), durante los dos primeros días del evento se habían hecho transacciones por casi 110 mil dólares, según evidenciaban los registros de la organización ferial. De este total, 93 mil 200 corresponden a ventas de artesanías; 8,100 en ventas de comida en restaurantes y un aproximado 8,300 en venta de artesanías de consumo.

“ Aún no tenemos las cifras totales de las ventas estamos sumando. Los artesanos regresaron a sus casas hoy [lunes], en años anteriores se retiraban en la noche, o sea, cuando acaban la feria se iban, pero esta vez no. La mayoría vendió prácticamente todo. Aún no tenemos las cifras de las ventas totales. Sin embargo podemos estimar un promedio de asistencia de más de 40.000 personas, de los cuales 2.111 eran estudiantes”, expresó a La Estrella de Panamá, la directora Nacional de Artesanías, Esther Pérez.

La directora añadió que “los artesanos no dejaban de expresar sus agradecimientos y felicitaciones. Creo, sin temor a equivocarme, que esta pudiera ser una de las actividades más importantes que se realiza en el año, como para cerrar el capítulo del encierro por pandemia”.

Entre las actividades destacaron los espectáculos artísticos con las presentaciones de Los Rabanes, Alejandro Torres, Jhonathan Chávez, The Beachers, Samy y Sandra, Osvaldo Ayala y más artistas. “Fue un éxito un éxito total, la gente estaba contenta, el público estaba abarrotado y lo que más nos gustó es que no por ello la feria dejó de estar llena en otras áreas”.

El público disfrutó de otras presentaciones musicales como la del programa Especial de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá, las diferentes expresiones de las danzas del Corpus Christi, que recorrieron la feria con activaciones y asaltos en todos los pabellones, brindando docencia para turistas y nacionales. En el Teatro La Huaca se desarrollaron eventos como la presentación del Ballet Nacional de Panamá con una gala folklórica.

Además, se llevaron a cabo recorridos escolares. MiCultura registró la asistencia de más de dos mil estudiantes de colegios secundarios de Panamá y Panamá Oeste que participaron en las guías dirigidas. “El pabellón educativo nunca dejó de estar lleno”, afirmó Pérez.

También, se realizó un show artístico Étnico Cultural denominado 'Herencias Ancestrales' del diseñador Alex Adames, en el que se mostraron piezas utilizadas por las diferentes etnias del país. Se hizo el concurso de camisillas resultando ganador el diseño hecho por Carlos González con el modelaje de Jaime Pérez.

Otros de los atractivos fueron la alfombra elaborada en sal cruda tinturada, diseñada por Jaime Pérez y Carlos Vargas, talleres sobre el arreglo de la pollera a la usanza tradicional presentado por Guadalupe Cañizales, quien mostró, paso por paso, el uso de las prendas y accesorios.

“La gente estaba encantada de poder hacer alfombra de Corpus Christi, de que le hicieran sus cutarras en el pie y que pudieran pintarse un tatuaje de jagua. Había un artista que estaba pintando retratos en el sitio y la gente se los llevaba. Los niños participaron en dinámicas, pintaron y jugaron”.

“Estamos agradecidos porque el pueblo panameño aceptó la invitación que le hizo MiCultura, venir a apoyar a los artesanos y a disfrutar una feria familiar”, manifestó la directora.