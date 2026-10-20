Acodeco detecta 18 lotes de productos sin el contenido neto legal

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó irregularidades en el contenido neto de 18 lotes de productos preempacados durante un operativo de verificación realizado entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 en 77 supermercados del distrito de Panamá. De acuerdo con el informe técnico emitido por el Departamento de Metrología de la entidad, las inspecciones identificaron un total de 730 unidades que no alcanzaron los límites mínimos de peso o volumen establecidos por la normativa vigente.

Evaluación a más de 37,000 unidades

Durante el periodo de fiscalización, los técnicos de la Acodeco analizaron 851 lotes o variedades de productos, lo que representó la revisión de 37,024 unidades en los establecimientos inspeccionados. El balance del informe detalla los siguientes resultados:

Lotes evaluados: 833 lotes (97.88 %) cumplieron con los parámetros legales, mientras que 18 lotes (2.12 %) registraron anomalías.

Unidades examinadas: 36,294 unidades cumplieron con los estándares, frente a 730 unidades (1.97 %) que contenían cantidades inferiores a las tolerancias permitidas.

Rubros de la canasta básica e insumos del hogar afectados

El informe del Departamento de Metrología identificó las marcas y empresas distribuidoras responsables de los lotes anómalos. Entre los artículos que presentaron faltantes en su contenido neto se encuentran alimentos de consumo diario como arroz especial, sal de mesa, queso blanco prensado, tortillas de maíz asadas, hojuelas de avena, huevos naturales en cáscara, ceviche y chocolate para preparar. Asimismo, se detectaron fallas en rubros procesados y de aseo, tales como galletas tipo caseras, quinua negra, chow mein, maní tostado, sopa de fideos instantáneos, galletas rellenas, rizadas, detergente en polvo, jabón de baño y jabón de tocador.

Marco legal y derechos del consumidor