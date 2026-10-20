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Acodeco detecta 18 lotes de productos sin el contenido neto legal

Inspectores del Departamento de Metrología de la Acodeco verifican el peso y contenido neto de productos preempacados en establecimientos comerciales.
Inspectores del Departamento de Metrología de la Acodeco verifican el peso y contenido neto de productos preempacados en establecimientos comerciales. Cedida | Acodeco
Por
Mileika Lasso
  • 20/10/2026 11:41
Inspección de Acodeco en 77 supermercados de la capital halló 730 productos con peso inferior al declarado en sus empaques

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó irregularidades en el contenido neto de 18 lotes de productos preempacados durante un operativo de verificación realizado entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 en 77 supermercados del distrito de Panamá.

De acuerdo con el informe técnico emitido por el Departamento de Metrología de la entidad, las inspecciones identificaron un total de 730 unidades que no alcanzaron los límites mínimos de peso o volumen establecidos por la normativa vigente.

Acodeco detecta 18 lotes de productos sin el contenido neto legal
Evaluación a más de 37,000 unidades

Durante el periodo de fiscalización, los técnicos de la Acodeco analizaron 851 lotes o variedades de productos, lo que representó la revisión de 37,024 unidades en los establecimientos inspeccionados.

El balance del informe detalla los siguientes resultados:

Lotes evaluados: 833 lotes (97.88 %) cumplieron con los parámetros legales, mientras que 18 lotes (2.12 %) registraron anomalías.
Unidades examinadas: 36,294 unidades cumplieron con los estándares, frente a 730 unidades (1.97 %) que contenían cantidades inferiores a las tolerancias permitidas.
Rubros de la canasta básica e insumos del hogar afectados

El informe del Departamento de Metrología identificó las marcas y empresas distribuidoras responsables de los lotes anómalos. Entre los artículos que presentaron faltantes en su contenido neto se encuentran alimentos de consumo diario como arroz especial, sal de mesa, queso blanco prensado, tortillas de maíz asadas, hojuelas de avena, huevos naturales en cáscara, ceviche y chocolate para preparar.

Asimismo, se detectaron fallas en rubros procesados y de aseo, tales como galletas tipo caseras, quinua negra, chow mein, maní tostado, sopa de fideos instantáneos, galletas rellenas, rizadas, detergente en polvo, jabón de baño y jabón de tocador.

Marco legal y derechos del consumidor

La Acodeco sostuvo que estas irregularidades menoscaban los derechos de los consumidores, quienes deben recibir la cantidad exacta de producto por la cual pagan. La institución explicó que las acciones de fiscalización buscan proteger los derechos económicos de la población y promover una competencia comercial justa y transparente.

Las inspecciones se fundamentan en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 3-421-98 sobre contenido neto y en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007. El Artículo 36 de dicha legislación establece la obligación legal de los proveedores en Panamá de declarar el contenido neto de forma clara, precisa y veraz en el etiquetado. Por definición legal, el contenido neto corresponde a la cantidad real del producto consumible, excluyendo el peso del empaque o embalaje.

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