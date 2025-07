La filial estadounidense de la empresa alemana de telecomunicaciones T-Mobile lanzará hoy T-Satellite con Starlink, realizado en alianza con la red satelital SpaceX, para eliminar las zonas sin cobertura en todo el país, incluyendo las islas de Hawái, Puerto Rico y partes del sur de Alaska.

El proyecto, que comenzó oficialmente en 2022, es el resultado de unas pruebas del Programa Beta T-Mobile Starlink, realizadas entre febrero y junio de este año, en las que participaron cerca de 1,8 millones de clientes. Ahora cuentan con 657 satélites en órbita.

“Es un hito en la evolución de las telecomunicaciones (...) Lo que va a permitir es que, siempre que uno vea el cielo o las estrellas, independientemente que haya cobertura celular o no, el cliente se va a poder comunicar, enviar y recibir mensajes de texto”, dijo en entrevista con EFE el vicepresidente y gerente general para Puerto Rico de T-Mobile, Jorge Martel.

Por su parte, el vicepresidente de Ingeniería de Campo de T-Mobile para la región Nordeste, Luis Reyes, detalló que desarrollaron la tecnología en conjunto con Starlink, teniendo en cuenta que ambas empresas aportaron lo mejor de sus respectivos sectores. T-Mobile también fue reconocida como la empresa con la mejor red del mercado estadounidense, según un estudio realizado por la estadounidense Ookla, especializada en servicios de diagnóstico de internet. Sus resultados se basaron en la cobertura, velocidad y calidad de la red de los diferentes operadores de telefonía móvil en Estados Unidos.

El servicio de T-Satellite está incluído en algunos de los planes más populares de T-Mobile, como Experience Beyond y Go 5G Next. Incluso, la compañía lo está ofreciendo a 10 dólares adicionales al mes para quienes no están suscritos a dichos programas. Esto incluye a los clientes de AT&T y de Verizon que se quieran beneficiar de este servicio, según explicó Reyes.

Al respecto, Martel detalló que le apuntan a las personas que les guste estar en sitios “más exploradores”, o que simplemente quieren tener la seguridad de que van a poder depender de los satélites en cualquier momento. Incluso, el ejecutivo destacó que ya se ha utilizado esta herramienta en varios eventos de desastre natural. En paralelo, la compañía lanzará el 1 de octubre un servicio de datos que les ayudará a experimentar en su red de satélites con diferentes aplicaciones. Entre las que tendrán acceso a este servicio destacan AccuWeather, AllTrails, Apple, Google, WhatsApp y X.

“Las personas van a poder utilizar estas aplicaciones cuando estén conectadas con T-Satellite de manera automática, y van a poder utilizar WhatsApp en medio de una montaña donde no hay cobertura”, subrayó.

Otras operaciones

Este año, T-Mobile celebra el primer lustro de su fusión con Sprint Corporation, que pasó a ser una de sus marcas en abril de 2020. Para Martel, uno de los resultados clave de esa fusión es la categorización como la empresa con la mejor red del mercado estadounidense.