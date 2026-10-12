Aseguradoras explican cómo reclamar daños tras el terremoto en Panamá

Tras el fuerte sismo registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre, la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las personas y empresas que hayan sufrido daños en sus propiedades y necesiten presentar un reclamo ante su compañía de seguros.

La organización expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas, y destacó que la prioridad ante este tipo de situaciones es salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Asimismo, señaló que, afortunadamente, no se reportaron víctimas en esta ocasión.

En cuanto a las afectaciones materiales, APADEA recordó que los asegurados deben verificar el tipo de póliza que mantienen vigente, ya que las coberturas dependen del contrato suscrito.

Las pólizas de incendio pueden contemplar daños en la estructura de viviendas y comercios, mientras que las de multirriesgo pueden incluir el contenido de los inmuebles, como mobiliario, electrodomésticos y otros bienes, según las condiciones contratadas.