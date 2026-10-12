Aseguradoras explican cómo reclamar daños tras el terremoto en Panamá

Tras el fuerte sismo registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre, la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las personas y empresas que hayan sufrido daños en sus propiedades y necesiten presentar un reclamo ante su compañía de seguros.
La organización expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas, y destacó que la prioridad ante este tipo de situaciones es salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Asimismo, señaló que, afortunadamente, no se reportaron víctimas en esta ocasión.
En cuanto a las afectaciones materiales, APADEA recordó que los asegurados deben verificar el tipo de póliza que mantienen vigente, ya que las coberturas dependen del contrato suscrito.
Las pólizas de incendio pueden contemplar daños en la estructura de viviendas y comercios, mientras que las de multirriesgo pueden incluir el contenido de los inmuebles, como mobiliario, electrodomésticos y otros bienes, según las condiciones contratadas.
La asociación recomendó a las personas afectadas por el terremoto en Panamá reportar los daños a sus compañías de seguros lo antes posible, a través de las líneas telefónicas o canales oficiales de WhatsApp. También aconsejó contactar al corredor de seguros, en caso de contar con uno, para recibir orientación durante el proceso.
Revise su póliza: Verifique si incluye cobertura por terremoto, la suma asegurada y el deducible aplicable para conocer el alcance de la indemnización.
Solicite una evaluación profesional: Procure que un profesional idóneo identifique y cuantifique los daños para estimar los costos de reparación, como complemento a la inspección de la aseguradora.
Conserve las evidencias: Tome fotografías y videos de los daños y guarde facturas y comprobantes. Siempre que sea seguro, documente las afectaciones antes de limpiar, mover objetos o iniciar reparaciones.
Evite posibles fraudes: Verifique la identidad de los representantes de aseguradoras e intermediarios. No entregue dinero para agilizar reclamos ni comparta información personal o financiera con personas no verificadas.
APADEA recomienda contactar directamente a la aseguradora o al corredor de seguros para conocer los requisitos y recibir orientación conforme a las condiciones de la póliza.
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