BDA 2024: préstamos superan los $51 millones; cuentas incobrables $78 millones

Al cierre de 2024, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) otorgó en préstamo de más de $51 millones, la mayoría destinado a la actividad pecuaria del país, confirmó el gerente general de la entidad, Roberto Barría Stanziola, durante la celebración del aniversario 52 de la institución.

Barría Stanziola precisó que un poco más del 60 % de los préstamos fueron desembolsados en el último semestre del año pasado o la administración en turno.

La mayoría de los financiamientos fueron destinados a la actividad pecuaria, con un 60 %; la agrícola con casi 10 % y otros con aproximadamente el 30 % de la cartera colocada.

La entidad financiera fue creada bajo la Ley 13 de 1973, reemplazando el Instituto de Fomento Económico (IFE), y está orientará al productor agropecuario del país.

En cobros, el BDA registró en 2024 la suma de $36 millones de capital y otros $4.000 en intereses, dineros que son abonados al capital de la cartera existente de $240 millones en todo el país, para el beneficio de 9.616 productores.

Barría Stanziola destacó que el BDA tiene una cartera de cuentas consideradas como incobrables por los últimos 20 años y que asciende a $78 millones, de las cuales han recuperado $8 millones. Su idea es que en este quinquenio (2024-2029) se cobre la mayoría de ese dinero que está en el departamento del juez ejecutor.

“Lograr que el banco, además de que preste, sea ágil y ejecute su presupuesto, porque ese dinero se necesita para seguir dando el servicio a los clientes”, comentó a los medios durante la celebración del aniversario.

Para cobrar las cuentas malas, el gerente general del BDA expresó que serán más agresivos. “Hay gente que dice: ‘el banco me prestó, pero eso no hay que pagarlo porque esa plata es del gobierno’, pero eso se acabó. Ahora, la gente tiene que crear conciencia y estar fija de que el dinero que presta el banco tiene que ser retornado al banco”, señaló.

Aclaró que el 90 % de las cuentas malas tiene fincas de garantía y están tangibles para validar el cobro. “Cada caso está siendo revisado por el juez ejecutor, donde se constata que los clientes están vivos, y el banco está viendo de qué forma podemos hacer que ellos vengan al banco para acordar arreglos de pago, pero tienen que pagar”, insistió.

“De los $240 millones que tenemos prestados a nivel nacional, los dividimos entre los 9.616 clientes; son $24.000 por cada uno. Los préstamos no son grandes en su mayoría, hay algunos grandes, pero la gran mayoría son pequeños que se pueden recuperar”, explicó.

El porcentaje de la morosidad hoy es del 3 %, pero al sumarle las cuentas incobrables sube entre 10 % y 11%.

“Muchas administraciones lo que hacían era que cogían esas cuentas malas y las engavetaban, entonces, bajaba su porcentaje de morosidad, porque ya esa cuenta, supuestamente, era incobrable, pero en esta administración eso va a cambiar”, alegó.

El banquero ilustró que como entidad gubernamental no están facultados para tomar el bien y rematarlo, sino que conlleva una serie de procesos que terminan en una subasta pública, donde lo recaudado allí pasa al banco.

“Nosotros no podemos vender nada directamente, sino que cada finca que nosotros rematamos primero tiene que llevar un avalúo y con ese precio se va a subasta pública, la cual consta de tres fases: la primera, si no oferta nadie, se baja al 75 % del valor del avalúo, si en la otra convocatoria tampoco va nadie baja al 50 %, y de no haber ofertantes, entonces regresa al banco.

Para evitar que las cuentas incobrables se sigan presentando, Barría Stanziola propone reinventar algunas cosas de la entidad, como la asistencia técnica, olvidada por casi 10 años. Dijo que sin la asistencia técnica el BDA estaba dejando a los productores a merced de sus propias iniciativas, las que a veces no son las correctas para el negocio, y lo que se debe hacer es darles seguimiento y llevarles de la mano para que puedan desarrollar bien sus proyectos. “Una vez que el banco desembolsa el préstamo, dará seguimiento y apoyo técnico a los productores, y así tendremos un retorno de los préstamos, y ellos, contar con un buen ingreso para su familia”.