California, el estado de los billonarios, dividido sobre subir impuestos a los “tecnobros”

California someterá a referendo el 3 de noviembre si impone un impuesto del 5 % a todos aquellos que tengan fortunas de más de 1.000 millones de dólares, el primer gravamen a milmillonarios en el estado más rico del país y donde alrededor de 250 personas pueden acabar afectadas por ese ajuste fiscal.

La llamada Propuesta 40 defiende imponer el gravamen único para recaudar unos 100.000 millones y, entre otras cosas, contribuir al sistema de salud, impactado por los recortes federales del presidente Donald Trump derivados de la ley fiscal conocida como la ‘One Big Beautiful Bill Act’.

Sus defensores reconocen que el impuesto sería apenas “una curita” de duración limitada, que permitiría ganar tiempo hasta que los demócratas recuperen el control del Gobierno federal y puedan revertir las políticas fiscales y de gasto del mandatario republicano.

Mientras que sus detractores, entre ellos el mismo gobernador, Gavin Newsom, advierten de posibles efectos negativos sobre la inversión y de que las grandes fortunas podrían abandonar el estado, algo que se da cada vez más entre los más ricos y para lo que la ley ha reservado un efecto retroactivo.

Para Salvador Andrade, trabajador de Kaiser Permanente y miembro del comité ejecutivo del sindicato promotor de la iniciativa SEIU-UHW, la propuesta es “la única respuesta” ante los ajustes federales a Medicaid y educación.

“Nosotros pensamos que es justo que ellos, que pueden pagar, lo hagan, no nosotros que vamos mes a mes”, dijo en entrevista con EFE tras agregar que, a su juicio, el impuesto es una carga mínima para el estado del país con más milmillonarios.

California podría perder unos 30.000 millones de dólares anuales en fondos federales de Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid, según el California Budget & Policy Center, y hasta dos millones de personas podrían perder su cobertura sanitaria, según el Departamento de Servicios de Salud del estado.

Los impulsores de la propuesta proyectan recaudar unos 100.000 millones de dólares en cinco años, provenientes de un impuesto que pagarían entre 200 y 250 multimillonarios. El 90 % del dinero se destinará al sector del salud.