Cepal anticipa una caída del 14% en las exportaciones de Panamá en 2026: ¿qué la explica?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que el valor de las exportaciones de bienes de Panamá caerá 14% al cierre de 2026, en contraste con el crecimiento del 20% previsto para la región. El organismo atribuye el retroceso panameño al cierre de la actividad minera de cobre y a la normalización del comercio tras los altos registros anteriores. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones panameñas disminuyeron 23% interanual, frente al 50% del mismo periodo de 2025. “El caso más notable es Panamá, que experimentó una fuerte caída debido al cierre de la actividad minera de cobre y a la normalización de las exportaciones tras los elevados registros observados previamente”, señala la Cepal en el informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026: la importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas. De acuerdo con el documento, el crecimiento regional estaría impulsado por un aumento del 11% en los precios de exportación y del 9% en los volúmenes. De cumplirse la previsión, sería el sexto año consecutivo de expansión y el mayor crecimiento desde el rebote pospandemia de 2021. El informe, presentado en conferencia de prensa por el secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, aborda la profunda reconfiguración del comercio mundial por objetivos de seguridad económica, resiliencia, sostenibilidad, la instrumentalización de la interdependencia, el avance de tecnologías emergentes, el resurgimiento de políticas de desarrollo productivo y la reorganización geográfica de las cadenas de valor. Pese al optimismo regional, la Cepal advierte un desempeño desigual entre subregiones. Mientras América del Sur se beneficiará del ciclo de precios de los productos básicos y México destacará por sus exportaciones manufactureras, Panamá enfrenta una realidad contraria.

Desempeño desigual entre países

La Cepal prevé que Perú lidere el crecimiento del valor de las exportaciones de bienes en 2026, con 30%, seguido de México, con 26%, y Bolivia, con 23%. Bahamas, Paraguay y Argentina crecerían 19%; Belice y Venezuela, 17%; Ecuador y Brasil, 16%; y Guyana y Colombia, 15%. La República Dominicana registraría un aumento del 14%, mientras que Honduras, Guatemala y Chile crecerían 13%. Para Haití la Cepal estima un 11%; Surinam y Antigua y Barbuda, 9%; El Salvador y Costa Rica, 7%; Barbados, 6%; Santa Lucía, Nicaragua, Uruguay, 5%; San Vicente y las Granadinas, 3%; Trinidad y Tobago y Jamaica, 2%. Por su parte, Panamá comparte una proyección negativa (-14%) al cierre del año junto con Saint Kitts y Nevis (-24%), Dominica (-20%), Cuba (-13%) y Granada (-6%).

Exportaciones a junio 2026 confirman recuperación regional

Los datos de comercio por países entre enero y junio de 2026 confirman una recuperación generalizada respecto a la primera mitad de 2025, pasando el crecimiento exportador regional del 4% al 20% y las importaciones del 6% al 14%. En ese primer semestre, un grupo de países tuvo un crecimiento exportador muy elevado impulsado por precios del petróleo, derivados y minerales estratégicos como oro, cobre y plata: Venezuela (60%), Bolivia (57%), Perú (39%), Surinam (39%), Nicaragua (33%), México (25%) y Guyana (24%), en varios de los cuales el dinamismo coincidió con aumentos significativos en las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios. Las exportaciones manufactureras de México aumentaron más de 26%, favorecidas por la integración de cadenas productivas con Estados Unidos, el nearshoring y la demanda no automotriz de maquinaria para procesamiento de datos e inteligencia artificial. En otro grupo, Argentina (25%), Brasil (11%) y Chile (20%) tuvieron fuerte crecimiento exportador pero moderación o caída en importaciones (-4%, 5% y 6% respectivamente) por menor demanda interna o reajustes macroeconómicos, mientras que economías como Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana crecieron por debajo del promedio regional acompañadas de más importaciones. Además de Panamá (-23%), las únicas caídas en exportaciones registradas durante el primer semestre de 2026 correspondieron a Cuba (-10%), Jamaica (-10%) y Trinidad y Tobago (-8%). Por su parte, las exportaciones regionales de servicios crecerán un 11% en 2026, impulsadas por el transporte, la logística y el turismo —con especial impacto en Centroamérica y el Caribe—, sumado a la resiliencia de los servicios modernos. Frente a este panorama, Salazar-Xirinachs enfatizó que la región enfrenta importantes desafíos en un entorno geopolítico incierto por tensiones comerciales, disrupciones logísticas, competencia por minerales críticos y exigencias ambientales que reconfiguran las cadenas globales de valor. “La región enfrenta importantes desafíos en un entorno geopolítico incierto. Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en rutas logísticas y la falta de previsibilidad de la política comercial plantean riesgos para el comercio. La competencia por minerales críticos y las nuevas exigencias ambientales también están reconfigurando las cadenas de valor y las condiciones de acceso a los mercados”, resaltó el secretario Ejecutivo de la Cepal. Asimismo, Daniela García, Directora de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, resaltó que esta coyuntura favorable representa una oportunidad para vincular las políticas comerciales, de desarrollo productivo y de inversión con las nuevas tendencias de la economía mundial.

Las cifras oficiales confirman el retroceso

Las cifras del Informe de Coyuntura Económica a junio de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirman la caída de las exportaciones panameñas durante el primer semestre del año, en línea con el retroceso señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según el MEF, las exportaciones nacionales de bienes totalizaron $534.6 millones entre enero y junio de 2026, una disminución interanual de $151.5 millones, equivalente al 22.1%, respecto al mismo período de 2025. El informe atribuye este resultado, principalmente, al efecto base de comparación, debido a que en junio de 2025 se exportaron remanentes de material almacenado procedentes de la actividad minera de cobre. Este factor ayuda a explicar la variación interanual y se relaciona con la normalización de las exportaciones tras los registros extraordinarios del año anterior. Durante el primer semestre 2026, las exportaciones estuvo impulsado por diversos productos agropecuarios e industriales, entre los que destacaron: melón, sandía, piña, camarone, café, madera, carne bovina, otros productos del mar y los desechos de acero, cobre y aluminio. La evolución de las exportaciones de bienes también refleja el peso que tuvo la actividad minera en los resultados de años anteriores. De acuerdo con las cifras del MEF, las exportaciones que incluyen cobre y sus concentrados sumaron $686.0 millones en 2025, mientras que en 2024, sin minería, alcanzaron $430.5 millones. En 2023, cuando todavía se registraban exportaciones de cobre, totalizaron $1,747.4 millones y en 2022 llegaron a $1,882.8 millones.