CEPAL proyecta caída de 14% en las exportaciones de bienes panameños para 2026 frente al auge regional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó una nueva edición de su informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026: la importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas, en el cual proyecta un incremento del 20% en el valor de las exportaciones de bienes de la región para este año.

Este repunte, el mayor desde el rebote pospandemia de 2021, estará impulsado por un alza del 11% en los precios de exportación y un aumento del 9% en los volúmenes, creciendo por sexto año consecutivo.

El documento, presentado en conferencia de prensa por el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, aborda la profunda reconfiguración del comercio mundial por objetivos de seguridad económica, resiliencia, sostenibilidad, la instrumentalización de la interdependencia, el avance de tecnologías emergentes, el resurgimiento de políticas de desarrollo productivo y la reorganización geográfica de las cadenas de valor.

Pese al optimismo regional, la Cepal advierte un desempeño desigual entre subregiones. Mientras América del Sur se beneficiará del ciclo de precios de los productos básicos y México destacará por sus exportaciones manufactureras, Panamá enfrenta una realidad contraria.

En el primer semestre de 2026, las exportaciones panameñas de bienes sufrieron una fuerte caída del 23% interanual (luego de un descenso del 50% en junio de 2026), debido al cierre de la actividad minera de cobre y a la normalización del comercio tras los altos registros anteriores.

Para el cierre de 2026, el organismo prevé una contracción del 14% en el valor de las exportaciones panameñas, ubicándose muy por debajo del promedio regional y distante de economías como Perú (30%), México (26%), Bolivia (23%), Bahamas (19%), Paraguay (19%), Argentina (19%), Belice (17%), Venezuela (17%), Ecuador (16%), Brasil (16%), Guyana (15%), Colombia (15%), República Dominicana (14%), Honduras (13%), Guatemala (13%), Chile (13%), Haití (11%), Surinam (9%), Antigua y Barbuda (9%), El Salvador (7%), Costa Rica (7%), Barbados (6%), Santa Lucía (5%), Nicaragua (5%), Uruguay (5%), San Vicente y las Granadinas (3%), Trinidad y Tobago (2%) y Jamaica (2%). Panamá comparte una proyección negativa al cierre del año junto con Saint Kitts y Nevis (-24%), Dominica (-20%), Cuba (-13%) y Granada (-6%).

Exportaciones a junio 2026 confirman recuperación regional

Los datos de comercio por países entre enero y junio de 2026 confirman una recuperación generalizada respecto a la primera mitad de 2025, pasando el crecimiento exportador regional del 4% al 20% y las importaciones del 6% al 14%.

En ese primer semestre, un grupo de países tuvo un crecimiento exportador muy elevado impulsado por precios del petróleo, derivados y minerales estratégicos como oro, cobre y plata: Venezuela (60%), Bolivia (57%), Perú (39%), Surinam (39%), Nicaragua (33%), México (25%) y Guyana (24%), en varios de los cuales el dinamismo coincidió con aumentos significativos en las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios.

Las exportaciones manufactureras de México aumentaron más de 26%, favorecidas por la integración de cadenas productivas con Estados Unidos, el nearshoring y la demanda no automotriz de maquinaria para procesamiento de datos e inteligencia artificial.

En otro grupo, Argentina (25%), Brasil (11%) y Chile (20%) tuvieron fuerte crecimiento exportador pero moderación o caída en importaciones (-4%, 5% y 6% respectivamente) por menor demanda interna o reajustes macroeconómicos, mientras que economías como Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana crecieron por debajo del promedio regional acompañadas de más importaciones.

Además de Panamá, las únicas caídas en exportaciones registradas durante el primer semestre de 2026 correspondieron a Cuba (-10%), Jamaica (-10%) y Trinidad y Tobago (-8%).

Por su parte, las exportaciones regionales de servicios crecerán un 11% en 2026, impulsadas por el transporte, la logística y el turismo —con especial impacto en Centroamérica y el Caribe—, sumado a la resiliencia de los servicios modernos.

Frente a este panorama, Salazar-Xirinachs enfatizó que la región enfrenta importantes desafíos en un entorno geopolítico incierto por tensiones comerciales, disrupciones logísticas, competencia por minerales críticos y exigencias ambientales que reconfiguran las cadenas globales de valor.

“La región enfrenta importantes desafíos en un entorno geopolítico incierto. Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en rutas logísticas y la falta de previsibilidad de la política comercial plantean riesgos para el comercio. La competencia por minerales críticos y las nuevas exigencias ambientales también están reconfigurando las cadenas de valor y las condiciones de acceso a los mercados”, resaltó el secretario Ejecutivo de la Cepal.

Asimismo, Daniela García, Directora de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, resaltó que esta coyuntura favorable representa una oportunidad para vincular las políticas comerciales, de desarrollo productivo y de inversión con las nuevas tendencias de la economía mundial.