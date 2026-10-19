Comercio mundial de servicios modernos se transforma y Panamá logra cifras récord

El comercio internacional de servicios se consolida como el principal motor del intercambio global. En la última década, las exportaciones mundiales del sector crecieron a una tasa promedio anual del 6,6 %, ubicándose casi dos puntos porcentuales por encima del comercio de mercancías. Así lo revela el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), elaborado con datos de 2025.

Tras el repunte posterior a la pandemia de COVID-19 —con alzas promedio del 15 % entre 2021 y 2023—, el crecimiento comenzó a moderarse debido a la estabilización en los sectores de transporte y viajes (OMC, 2026; Unctad, 2026). En 2025, las exportaciones mundiales de servicios alcanzaron los $9,6 billones, un aumento del 8 % respecto al año previo.

Por su parte, el turismo creció un 8 % en 2025 (tras el 14 % de 2024), manteniéndose aún por encima del 4 % registrado en el periodo pre-pandemia (2015-2019). En contraste, el transporte se desaceleró al 2 % debido a la normalización de las tarifas marítimas tras la crisis logística.

Los datos del primer trimestre de 2026 confirman un avance del 6 % en el comercio de servicios. Este resultado responde a la expansión de los viajes (7 %) y, fundamentalmente, de los servicios modernos (7 %), categoría que ya representa más de la mitad del comercio mundial del sector. En cambio, el transporte registró un menor dinamismo por el alza de costos operativos y combustibles vinculada a las disrupciones en el estrecho de Ormuz.

Liderazgo regional y la irrupción de la IA

En 2025, Asia encabezó el dinamismo global: China incrementó sus exportaciones de servicios un 15 % y la India un 10 %. La Unión Europea avanzó un 9 % y se mantiene como el mayor exportador mundial, seguida por Estados Unidos, que ostenta una cuota del 13 % del mercado tras crecer un 7 %. En el primer trimestre de 2026, China e India sostuvieron ritmos superiores al 10 %, aventajando a las economías avanzadas.

Los servicios modernos —impulsados por tecnologías digitales, servicios empresariales y actividades intensivas en conocimiento— lideraron la expansión. En 2025, India encabezo esta rama con un crecimiento del 15 %, seguida por China (11 %), Estados Unidos (10 %) y la Unión Europea (9 %). En el caso indio, los servicios modernos superan el 80 % del total de sus exportaciones del sector.

En paralelo, el turismo internacional muestra signos de enfriamiento. Si bien las llegadas de turistas crecieron un 5 % en 2025 y recuperaron los niveles pre-pandemia, el aumento se redujo al 2 % en el primer trimestre de 2026 debido a la incertidumbre geopolítica y un menor dinamismo económico mundial. El comportamiento fue dispar: África, Europa y América Latina mantuvieron cifras positivas, mientras que América del Norte se contrajo y Oriente Medio sufrió un fuerte descenso por los conflictos regionales (OMT, 2026).

Un factor determinante es la inteligencia artificial (IA). Tras un alza del 10 % en 2025, las proyecciones para 2026 señalan que más de la mitad de las exportaciones de servicios informáticos en las economías avanzadas responderán a soluciones de IA generativa, analítica de datos y procesamiento avanzado (OMC, 2026).

De las telecomunicaciones a la tensión geopolítica

Entre 2015 y 2025, las exportaciones de telecomunicaciones e informática crecieron a una tasa promedio anual del 11,5 %, elevando su peso dentro de los servicios modernos del 19 % al 26 %. En 2025, explicaron casi un tercio del crecimiento de esta categoría.

La adopción de herramientas masivas desde 2022 revolucionó el mercado. ChatGPT alcanzó un millón de usuarios en cinco días y superó los 1.000 millones a mayo de 2026 (Reuters, 2026). Esto detonó una carrera entre firmas estadounidenses (Google, Anthropic, Meta, Microsoft) y chinas (DeepSeek, Zhipu AI).

La OMC proyectó en 2025 que la IA podría incrementar el comercio mundial entre un 34 % y un 37 % hacia 2040, concentrando su mayor impacto en los servicios suministrables digitalmente (42 %). Asimismo, la expansión de la infraestructura en la nube por parte de las firmas a hiperescala impulsó la demanda de semiconductores, servidores y equipos especializados.

No obstante, las tensiones geopolíticas y los controles sobre la exportación de semiconductores, software y modelos fundacionales —como las restricciones impuestas en 2026 por el Gobierno de EE. UU. a los modelos Mythos y Fable de Anthropic— están fragmentando el mercado global en bloques tecnológicos con distintos estándares de acceso e interoperabilidad.

Para la Cepal, la concentración de las exportaciones intensivas en conocimiento en los países desarrollados evidencia la necesidad de que los países en desarrollo adopten estrategias integradas que combinen atracción de inversión extranjera, promoción de exportaciones y formación de talento humano.