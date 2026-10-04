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Economía

Costo de la Canasta Básica se mantiene estable en supermercados, pero sube en minisúper y abarroterías

La institución no fija ni establece los valores de los productos, sino que recopila, verifica y divulga información para que los consumidores conozcan el comportamiento del mercado
La institución no fija ni establece los valores de los productos, sino que recopila, verifica y divulga información para que los consumidores conozcan el comportamiento del mercado Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/10/2026 16:30
Se trata del primer levantamiento de datos de septiembre de 2026, realizado en los distritos de Panamá y San Miguelito

Durante 2026, el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) ha mostrado fluctuaciones, sin registrar un aumento sostenido.

En supermercados, el valor de septiembre se mantiene prácticamente en el mismo nivel con el que inició el año, mientras que en minisúper y abarroterías el incremento acumulado ha sido mayor.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que continúa con el monitoreo periódico de los 59 productos que conforman la CBA, definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El objetivo es brindar información actualizada a los consumidores y facilitar la comparación de precios al momento de realizar sus compras.

Gráfica de comportamiento
Gráfica de comportamiento Cedida
En el primer levantamiento de datos de septiembre de 2026, realizado en los distritos de Panamá y San Miguelito, se registraron los siguientes costos:
Supermercados: $304.68
Minisúper y abarroterías: $355.21
La diferencia entre ambos tipos de establecimientos fue de $50.53.

Productos con mayores variaciones:

En supermercados: arroz de primera, pollo entero, café molido tradicional, hojuelas de maíz y cebolla amarilla.
En minisúper y abarroterías: bistec de cinta, ñame diamante, repollo, manzana roja mediana y sopa de pollo con fideos.

Acodeco reiteró que este monitoreo no implica un control de precios. La institución no fija ni establece los valores de los productos, sino que recopila, verifica y divulga información para que los consumidores conozcan el comportamiento del mercado y puedan tomar decisiones de compra con mayor información.

La entidad exhorta a los consumidores a:

Comparar precios antes de comprar.
Revisar promociones.
Verificar que el precio anunciado corresponda con el cobrado al momento de pagar.
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