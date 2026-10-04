Costo de la Canasta Básica se mantiene estable en supermercados, pero sube en minisúper y abarroterías

Durante 2026, el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) ha mostrado fluctuaciones, sin registrar un aumento sostenido.
En supermercados, el valor de septiembre se mantiene prácticamente en el mismo nivel con el que inició el año, mientras que en minisúper y abarroterías el incremento acumulado ha sido mayor.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que continúa con el monitoreo periódico de los 59 productos que conforman la CBA, definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El objetivo es brindar información actualizada a los consumidores y facilitar la comparación de precios al momento de realizar sus compras.
Productos con mayores variaciones:
Acodeco reiteró que este monitoreo no implica un control de precios. La institución no fija ni establece los valores de los productos, sino que recopila, verifica y divulga información para que los consumidores conozcan el comportamiento del mercado y puedan tomar decisiones de compra con mayor información.
La entidad exhorta a los consumidores a:
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles