Costo de la Canasta Básica se mantiene estable en supermercados, pero sube en minisúper y abarroterías

Durante 2026, el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) ha mostrado fluctuaciones, sin registrar un aumento sostenido.

En supermercados, el valor de septiembre se mantiene prácticamente en el mismo nivel con el que inició el año, mientras que en minisúper y abarroterías el incremento acumulado ha sido mayor.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que continúa con el monitoreo periódico de los 59 productos que conforman la CBA, definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El objetivo es brindar información actualizada a los consumidores y facilitar la comparación de precios al momento de realizar sus compras.