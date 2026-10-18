Déficit fiscal de Panamá alcanza $3,387 millones a agosto, cónsono con la meta fiscal, según el MEF

La proyección oficial toma en cuenta que una parte importante de los ingresos del Estado se recibe en los últimos meses del año, cuando se concentran aportes del Canal de Panamá y dividendos de empresas públicas. Estos recursos contribuirían a reducir la brecha entre ingresos y gastos. Por ello, el balance acumulado a agosto constituye un resultado parcial.

El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá se situó en $3,387 millones entre enero y agosto de 2026, una reducción de $560.7 millones respecto al mismo período de 2025, equivalente al 3.56% del producto interno bruto (PIB), cónsono con el límite de 3.5% fijado para este año en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), según el Informe del Balance Fiscal Preliminar, agosto 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los gastos crecen más que los ingresos

El gasto de capital alcanzó $2,246.9 millones, una disminución de $112.1 millones, equivalente al 4.8%, frente al año anterior. Según el balance, la variación responde principalmente a diferencias en los calendarios de ejecución de los proyectos de inversión.

El incremento respondió principalmente al aumento de $199.8 millones en el gasto de la CSS, asociado a mayores desembolsos en pensiones y jubilaciones por el crecimiento de la población beneficiaria. El Gobierno Central registró un alza de $110.5 millones, parcialmente compensada por una reducción de $6.8 millones en las agencias consolidadas.

Los gastos totales sumaron $12,792.4 millones, un incremento de $310.5 millones, equivalente al 2.5%. Los gastos corrientes aumentaron $422.6 millones, un 4.2%; sin contar los intereses de la deuda, el alza fue de $303.5 millones, un 3.7%.

Este desempeño se atribuye al fortalecimiento de los mecanismos de recaudación y fiscalización tributaria y a los avances en la digitalización de los procesos fiscales. Los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) crecieron $424.1 millones, un 14.1%, mientras que los del Gobierno Central aumentaron $274.9 millones, un 5.4%.

Los ingresos totales del SPNF alcanzaron $9,405.4 millones, frente a $8,534.2 millones en el mismo período de 2025. El incremento reportado de $871.1 millones estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de los ingresos corrientes del Gobierno General, que aumentaron $705.9 millones, un 8.5%.

Intereses de la deuda y ahorro fiscal

Por su parte, el déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, disminuyó $679.7 millones, un 34.3%, equivalente a una mejora de 0.82 puntos porcentuales del PIB. Estos resultados reflejan una evolución favorable frente a 2025, aunque el cumplimiento de la meta anual dependerá también del comportamiento de los ingresos y gastos durante los últimos meses de 2026.

El ahorro corriente del SPNF mejoró $256.6 millones y el ahorro total, $448.6 millones, respecto al mismo período de 2025. Sus saldos negativos se situaron en $1,340.2 millones y $1,140.1 millones, respectivamente.

El costo promedio ponderado de la deuda disminuyó de 4.97% al cierre de 2025 a 4.66% en agosto de 2026. Asimismo, el crecimiento anual de la deuda pasó de 14.27% en 2024 a 10.44% en 2025, y se estima en 5% para 2026. Aunque estos indicadores muestran una moderación, el pago de intereses continúa presionando las finanzas públicas.

El pago de intereses de la deuda pública totalizó $2,084.8 millones a agosto, un aumento de $119 millones, equivalente al 6.1%, frente al mismo período de 2025. El incremento fue menor que el registrado en 2025 respecto a 2024, cuando alcanzó $198.2 millones, un 8%.

El Gobierno Central reduce su déficit

Los ingresos corrientes del Gobierno Central alcanzaron $5,471.1 millones a agosto, un aumento de $275.2 millones, equivalente al 5.3%, frente al mismo período de 2025.

La recaudación tributaria creció $334.3 millones, un 8.3%, impulsada por los impuestos directos, que aumentaron $185.1 millones, y los indirectos, con $149.2 millones adicionales.

Entre los impuestos directos destacaron los ingresos adicionales por planillas, de $86.4 millones; seguro educativo, $33 millones; impuesto de inmueble, $32.9 millones; y transferencia de bienes inmuebles, $22.5 millones.

En los impuestos indirectos, el ITBMS sobre ventas aumentó $87 millones y el aplicado a las importaciones, $32.4 millones. También crecieron los ingresos por impuestos selectivos sobre automóviles, en $15.5 millones, y cigarrillos, en $13.2 millones.

En los ingresos no tributarios sobresalieron los aumentos de $25.8 millones en peajes y servicios del Canal y de $29.1 millones en dividendos de empresas eléctricas. Estos aportes compensaron parcialmente las caídas del FECI, por $63.4 millones; los dividendos de AITSA, por $36 millones; y los ingresos de la Lotería Nacional, por $28.7 millones.

Los ingresos de capital aumentaron $197.3 millones y contribuyeron, junto con los ingresos corrientes, a elevar los ingresos totales del Gobierno Central en $472.5 millones, un 9.1%. En contraste, el gasto total del Gobierno Central disminuyó $378.2 millones, un 3.8%, principalmente por la reducción de $512.4 millones en transferencias corrientes. También bajaron los gastos de capital, en $97.8 millones; los de bienes y servicios, en $12.1 millones; y otros gastos, en $30.1 millones.

El gasto en servicios personales aumentó $155.1 millones, con incrementos de $69.7 millones en el Ministerio de Educación y $26 millones en el Ministerio de Salud. También se registraron aumentos en la Asamblea Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública y el Órgano Judicial.

En el Ministerio de Gobierno, el incremento estuvo asociado a la implementación de la Ley 467 del 24 de abril de 2025, que reorganizó la Justicia Comunitaria de Paz y asignó a esa entidad el financiamiento de su funcionamiento, incluidos los salarios de jueces comunitarios y personal.

Al cierre de agosto, la ejecución del subsidio al combustible alcanzó $38.64 millones. La medida busca proteger la economía de quienes utilizan el transporte público y de los consumidores de productos movilizados por el transporte de carga, así como de los vinculados a la pesca artesanal, mediante la reducción de los costos de combustible de estas actividades.

La combinación de mayores ingresos y menores gastos permitió reducir el déficit del Gobierno Central en $850.7 millones frente al mismo período de 2025. Su saldo pasó del 5.32% al 4.17% del PIB estimado, una mejora de 1.15 puntos porcentuales.

El déficit primario del Gobierno Central bajó $969.8 millones, un 34%, hasta $1,881.6 millones. El ahorro corriente también mejoró $555.7 millones, aunque mantuvo un saldo negativo de $2,264 millones.

En conjunto, los resultados fiscales a agosto muestran una reducción del déficit del SPNF y del Gobierno Central, así como mejoras en la recaudación y el balance primario. Sin embargo, la meta de 3.5% del PIB corresponde al cierre de 2026 y su cumplimiento dependerá de que los ingresos previstos para los últimos meses contribuyan a reducir el déficit acumulado.

Déficit fiscal a julio

A julio de 2026, el déficit fiscal del SPNF se redujo 10.6%, hasta $2,642.3 millones, una disminución de $313.1 millones frente al mismo período de 2025. Como proporción del PIB, pasó de 3.27% a 2.78%, por debajo del límite de 3.5% establecido para este año. Cifras que el economista y financista Raúl Moreira calificó como “positivas”, en términos generales. Sin embargo, advirtió que la composición de los ingresos merece atención. Asimismo señaló que será necesario observar el comportamiento durante el resto del año para determinar si las medidas de contención del gasto responden a una estrategia permanente de eficiencia o a un esfuerzo para cumplir la meta fiscal.

“Habría que ver al final del año si la medida de no comprar autos oficiales en el resto del periodo, corresponde verdaderamente a una intención de manejo eficiente del gasto público, o es solo un esfuerzo concertado para disminuir el gasto y así cuadrar al final del año el balance fiscal”, afirmó el también expresidente del Colegio Nacional de Economistas.

Con respecto a las cifras del Balance Fiscal consolidado del SPNF a agosto, Moreira consideró que “siguen mostrando resultados positivos” al igual que al mes de julio. “Aunque los gastos totales siguen siendo un 36% mayores que los ingresos totales, con relación a agosto del año pasado, estos ingresos aumentaron un 10.2% mientras que los gastos tuvieron un crecimiento de 2.5%”, analizó.

Según explicó Moreira, el comportamiento de los ingresos y gastos ocasionó que el déficit total disminuyera un 14.2%, equivalente a $560.7 millones. Sin embargo, señaló que 2a pesar de estas cifras positivas, un déficit de $3,387 millones sigue siendo considerable, si se toma en cuenta que, al final del día, debe financiarse casi en su totalidad con más deuda pública”.

A juicio de Moreira, “los ingresos de capital siguen mostrando un crecimiento más que extraordinario, porque, si representan el 20% de los ingresos totales, que no son recurrentes y han constituido un componente importante de los ingresos, hay que tener claridad sobre en qué consisten y de qué parte de su patrimonio se está desprendiendo el Estado”.