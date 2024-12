Economistas advierten de que Panamá está ‘al borde de una crisis’ por el aumento del desempleo

Estadística

Factores

El economista Adolfo Quintero, por su parte, planteó que la inversión se podría ver afectada cuando en un momento determinado la demanda efectiva de la población disminuya.

“Es decir, que las personas no tienen dinero y por lo tanto no hay demanda y los inversionistas no van a llegar porque están viendo que las personas no comprarán sus producto porque no tienen ingreso”, comentó Quintero.

Aclaró que el aumento de la informalidad no representa una disminución del consumo, pero en el caso del desempleo, dijo, sí puede significar incrementos de la pobreza y el desmejoramiento de la calidad de vida de la población.

Por ejemplo, el economista comentó que no necesariamente el empleo informal “es malo” porque en otros países que tienen altos niveles de escolaridad, sus ingresos -la mayoría de las veces- están relacionados con empleos informales; es decir, son profesionales que no son asalariados.

Sin embargo, reconoció que esto no es lo mismo que ocurre en Panamá, ya que la informalidad viene “golpeando” la economía de los hogares, porque una de sus principales características es que la mayoría de las personas son de bajos ingresos.

Bethancourt agregó que ante la reducción de los gastos que están haciendo los panameños, el sector financiero se podría ver afectado ante la poca solicitud de préstamos o tarjetas de crédito, ante la falta de dinero circulando.

Señaló que a la crisis laboral también se le suma que el sector privado no está generando las contrataciones que responden a las necesidades y al crecimiento de la población.

Por lo tanto, consideró que el país está al borde de una crisis económica que va a llevar a muchas empresas a cerrar, lo que podría incrementar el desempleo.

Ambos economistas coincidieron en que el Gobierno debe definir el rumbo de sus inversiones, tanto nacionales como internacionales para generar empleos de forma permanente.

“Panamá es un país de servicio, por lo tanto, debe ser una economía abierta a inversión extranjera y nacional. Lo que tenemos que procurar es dar buenos cimientos y preparar a la población para que pueda absorber las nuevas oportunidades de empleo que pueden surgir”, subrayó Quintero.

Para la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, “no es una sorpresa” que los más recientes datos de la encuesta de Mercado del INEC, hasta octubre de 2024, muestren un aumento del desempleo en 9,5 % y de la informalidad en 0,8 %.

Recalcó que las cifras reportadas por el INEC “son un arrastre de agosto de 2023 hasta octubre de 2024” y en nada se compara con los cincos meses de trabajo que tienen en el nuevo Gobierno.

“Es una realidad, en cinco meses del nuevo Gobierno no vamos a bajar lo heredado. Venimos de una pandemia y de tener un gobierno que no le prestó importancia a la reinserción laboral. Ahora, estamos trabajando en ello”, recalcó la ministra de Trabajo.