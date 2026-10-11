Estado de emergencia en Panamá: $100 millones en contratos directos y flexibilización de límites fiscales por terremoto 7.5

El Gobierno de Panamá oficializó la Resolución de Gabinete Nº 108 del 10 de octubre de 2026, mediante la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional en todo el país, tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre con epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos. El movimiento telúrico, acompañado de múltiples réplicas, dejó graves afectaciones en viviendas, escuelas, hospitales, vías de comunicación y otras infraestructuras críticas, lo que llevó al Ejecutivo a activar medidas extraordinarias para garantizar la atención inmediata de la población.

La resolución establece un fondo de hasta $100 millones para que ministerios y entidades públicas puedan realizar contrataciones especiales de bienes, servicios y obras necesarias para enfrentar la emergencia. Estas adquisiciones se realizarán bajo el procedimiento excepcional contemplado en la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. El monto autorizado busca cubrir necesidades urgentes como la rehabilitación de infraestructuras, el suministro de agua potable, la atención sanitaria y la recuperación de vías de comunicación. “Se establece la cantidad de hasta cien millones de balboas... suma total autorizada para las contrataciones especiales a los ministerios y entidades públicas, para la ejecución de obras, adquisiciones de bienes y servicios que sean necesarios y a precios de mercado debidamente justificados”, señala el artículo 3 de la resolución.

El documento también faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para administrar los recursos mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, con pagos sujetos al refrendo de la Contraloría General. Una vez concluido el periodo de emergencia, cualquier saldo existente deberá reintegrarse al Tesoro Nacional. En paralelo, el Consejo de Gabinete autorizó al MEF a solicitar de forma inmediata a la Asamblea Nacional la dispensa temporal de los límites financieros establecidos en la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal. Esta medida permitirá flexibilizar las reglas de disciplina fiscal y garantizar liquidez suficiente para atender las necesidades derivadas del desastre, sin comprometer la capacidad de respuesta del Estado.