Estados financieros de la CSS al 2023: ¿Qué hay detrás de las cifras?

Para el ex presidente del Colegio de Economistas de Panamá y ex director de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Moreira, aunque es muy valioso tener la información financiera de la CSS de los dos últimos años, para tener una idea sólida de la real situación de esa institución, “es necesario contar con una serie histórica que ilustre las tendencias de las principales cuentas de sus estados financieros y así determinar las medidas para enfrentar los déficits de sus principales programas”.

IVM

“Todo lo que el Gobierno Central usaría para pensiones lo quitaría para el fondo de inversión, que es carreteras, puentes, salud, todo lo demás. Entonces, no hay forma que la CSS busque pedir más a exentas de lo que reciba del gobierno central. Si la CSS quiere más dinero debe ahorrar más dinero. No hay de otra”, sentenció Corbett, quien aclaró que los tres programas que tiene la CSS son diferentes y cada uno tiene sus propios fondos.

El financista y profesor auxiliar de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Allan Corbett, comentó que “el país necesitará aplicar las paramétricas, porque la CSS no puede recibir lo que no ha ahorrado y no le pueden decir al Gobierno Central que lo haga”.

“Si se combina el comportamiento de estas tres variables como elementos claves para apalancar financieramente el Sistema de Pensiones de Panamá, específicamente el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) o Sistema Solidario, es claro que esto no funciona en el tiempo, algo que desde hace rato se conoce, pero los actores principales no lo quieren reconocer”, subrayó Cruz.

Cuentas por cobrar

Moreira, por otro lado, observó que en los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, las cuentas por cobrar aumentaron $48,8 millones con relación al 2022. Aún cuando, dijo, se dio una disminución importante por el monto de $38,3 millones en el renglón de Cuota Empleado Empleador y de Riesgos Profesionales por $,2 millones, las cuentas por cobrar por aumento en la Ley 27 de $13,1 millones, Tesoro Nacional aumentó pensiones según Ley 70 por $15,6 millones y los aporte del Estado 0.8% de Salarios Básicos Asegurados por $32,9 millones, “representan los aportes más importantes del aumento de esta cuenta, deudas que son responsabilidad principalmente del Gobierno Nacional”.

Corbett, por su parte, mencionó que “no” cree que el gobierno central adeude más de mil millones en cuentas por cobrar a la CSS, ya que durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo se pagaron $900 millones, una deuda acumulada entre los cinco años de la administración de Juan Carlos Varela y cuatro años de Ricardo Martinelli.

Los $900 millones, según el financista, salieron de la primera partida presupuestaria de $5 mil millones que salió a pedir el entonces ministro de Economía Héctor Alexander, durante el 2020, antes de que cayera la pandemia.

“En estos momentos, las cuentas por cobrar deberían estar entre $300 o $200 millones, no mil millones, al menos que no se haya pagado en los últimos dos o tres años de la administración de Cortizo, ya que Héctor Alexander consiguió y pagó los $900 millones atrasados. Habría que ver si ese dinero entró o no lo tiene reportado ahí la CSS. Hay que recordar que estás cosas son bien políticas, porque puede ser que no tengan las cifras al día o un montón de cosas más”, aclaró el financista.

Para el economista Moreira, a pesar de todos los requisitos burocráticos por los que transcurren, los préstamos hipotecarios que otorga la CSS aumentaron a $13,6 millones. Para ello “es necesario en este caso establecer procedimientos de control posterior de la Contraloría General de la República, con el objeto de incrementar las operaciones de este fondo que tiene el doble beneficio de otorgar hipotecas verdaderamente accesibles y por la otra parte constituye una importante fuente de recursos para la institución”.