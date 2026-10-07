FMI proyecta 5% de crecimiento para Panamá en 2026 y pide disciplina fiscal

La economía panameña ha superado las expectativas y mantiene su resiliencia frente a los shocks mundiales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de alrededor del 5% en 2026, impulsado por el transporte, la logística, el turismo y los servicios financieros.

La proyección fue divulgada al término de la misión del FMI para la consulta del Artículo IV de 2026, dirigida por Naomi Griffin, que se reunió con las autoridades panameñas entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre.

El organismo señaló que el PIB real creció 4.4% en 2025, favorecido por la normalización de las operaciones del Canal de Panamá tras la sequía previa y por el impacto cada vez menor del cierre de Cobre Panamá.

Durante el primer semestre de 2026, el crecimiento cobró mayor impulso por el aumento del tránsito por el Canal, la ampliación de las conexiones aéreas, el turismo y los servicios relacionados, que compensaron una demanda interna más moderada.

A mediano plazo, el FMI prevé que la economía crezca entre 4% y 5%, respaldada por la inversión vinculada al Canal, la mejora de la conectividad, la expansión de los servicios y una recuperación gradual de la inversión y el crédito privados.

El ajuste fiscal sigue siendo clave

El FMI considera positivo que Panamá continúe respetando la trayectoria fiscal establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

El organismo destaca que el déficit del sector público no financiero se redujo a 3.7% del PIB en 2025, por debajo del límite máximo de 4% establecido en la ley. Los datos preliminares, añade, indican que las autoridades avanzan hacia el cumplimiento del límite de 3.5% del PIB para 2026.

Sin embargo, advierte sobre debilidades en la recaudación y la escasa flexibilidad del gasto público. Además, recomienda que todo ingreso extraordinario y temporal derivado de una mayor actividad del Canal se destine a reducir la acumulación de deuda y no a financiar gasto.

El personal técnico del FMI respalda el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2027 y al 1.5% en 2030. En su escenario base, considera sostenible la deuda pública siempre que se mantenga la trayectoria fiscal establecida en la LRSF.

El organismo también plantea fortalecer la recaudación y, a mediano plazo, evaluar medidas para ampliar la base del ITBMS, racionalizar gastos tributarios ineficientes y revisar la tasa nominal del impuesto, tomando en cuenta sus efectos distributivos.

Por el lado del gasto, recomienda mejorar la priorización y eficiencia, debido a que los mandatos legales, la asignación de recursos a fines específicos y los aumentos salariales automáticos limitan la flexibilidad presupuestaria.

Crecimiento con retos estructurales

El FMI considera que el sistema bancario panameño continúa siendo resiliente, con sólida capitalización, rentabilidad y cartera vencida bajo control. No obstante, pide mantener vigilancia sobre las exposiciones de los bancos a construcción, inmuebles comerciales, vivienda preferencial y crédito de consumo, así como sobre la liquidez.

En el mercado laboral, señala que el empleo y los salarios reales han crecido por debajo de la producción, mientras la informalidad laboral ha aumentado y persisten disparidades regionales.

Por ello, recomienda reducir los obstáculos a la formalización, fortalecer la formación profesional y mejorar la correspondencia entre las competencias de los trabajadores y las necesidades del mercado.

También considera prioritarias las reformas en educación, gobernanza y clima de negocios, así como la inversión pública en seguridad hídrica, resiliencia climática y conectividad.

Entre los riesgos para el crecimiento, el organismo menciona un menor crecimiento o comercio mundial, condiciones financieras internacionales más restrictivas, precios elevados de los combustibles, desviaciones fiscales, tensiones sociales y las cuestiones jurídicas y de arbitraje no resueltas relacionadas con Cobre Panamá y las concesiones portuarias.

También advierte sobre el riesgo de una nueva sequía asociada con El Niño.

En materia fiscal internacional, el FMI destaca las medidas adoptadas por Panamá para atender las cuestiones relacionadas con su inclusión en la lista de la Unión Europea de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Según el organismo, salir de esa lista fortalecería los flujos de inversión extranjera directa, reduciría los costos de cumplimiento y consolidaría la posición de Panamá como centro financiero y de negocios confiable.