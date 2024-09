Gobierno cancela importación de 60.000 de arroz

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves la cancelación de la importación de arroz blanco de primera para abastecer la demanda. “Apareció el arroz de los molinos. Ahora hay arroz y no se va a importar, lo cual me alegra mucho. El IMA siempre está disponible para cubrir los déficits de arroz que puedan generarse, como ha sucedido en varias ocasiones. No somos autosuficientes en arroz, como se ha mencionado anteriormente”, afirmó el mandatario.

Mulino se refirió al respecto luego de que el pasado miércoles 11 de septiembre, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informó que el Gobierno Nacional importaría 60.000 quintales de arroz blanco de primera, a un costo de $3 millones para abastecer la demanda.

El presidente explicó que la importación de arroz se decidió ante la posible escasez del grano y la idea era cubrir la demanda durante el mes de septiembre, hasta que la cosecha comenzara, y el grano estuviese disponible. No obstante, Mulino aclaró que las medidas de importación de arroz no afectan a los productores locales. Además aseguró que “cuando el IMA compra, lo hace directamente al productor, no a intermediarios. La cosecha de arroz nacional está garantizada para su comercialización”.

El pasado 18 de septiembre, en una reunión convocada por el Comité de la Cadena de Arroz, y en la que se discutieron las alternativas para suplir la demanda del grano, la Asociación Nacional de Molineros (Analmo) se comprometió a proveer al IMA el arroz necesario. “Parte del compromiso de esta asociación es suplir de arroz de calidad a nivel nacional”, afirmó Ivana Quintero, de la Analmo, por lo que “apoyaremos al IMA con los 60.000 quintales que requiere”. Según datos de Analmo, el inventario nacional de arroz asciende a 2,3 millones de quintales, equivalente a 200.300 millones de libras de arroz blanco empacado, suficiente para abastecer el mercado hasta septiembre.