Gobierno licitará en diciembre para evitar alza en la tarifa eléctrica

A partir del segundo semestre del año 2025, podría reflejarse una disminución en la tarifa eléctrica de los clientes finales. Para ello, el 10 de diciembre próximo, el Gobierno Nacional efectuará una licitación pública, de corto plazo (60 meses), para cubrir las obligaciones de contratación de las empresas de distribución de energía eléctrica, afirmó ayer, 9 de octubre, Juan Manuel Urriola, titular de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), en conferencia de prensa.

Acompañado de Zelmar Rodríguez Crespo, administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y Eric G. Salazar, subgerente de Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Urriola manifestó que para llegar a la licitación para el periodo 2025-2030, las entidades y empresas distribuidoras analizaron las variables y no solo el tema de precio, sino que consideraron la seguridad energética del país.

Tomando como referencia lo anterior, con la licitación a corto plazo, las empresas térmicas que no habían tenido contrato en los últimos años en el país tuvieran alguna oportunidad de participar en la licitación. “Hoy no tenemos problemas, pero mañana no sabemos. Y en la región tenemos de ejemplo a Colombia, Uruguay y Costa Rica donde de repente la situación cambió por falta de potencia”, destacó ante los medios, el representante de la SNE.

“Ajustar las cantidades a contratar a las necesidades reales de la demanda, garantiza que solo se adquiera lo necesario, protegiendo así a los usuarios de posibles aumentos por compras excedentes”, dijo el titular de la SNE.

La contratación de energía está abierta a generadoras renovables como hidroeléctricas, eólicas, solares y de biomasa, con el fin de fomentar una transición hacia fuentes más sostenibles.

Entre las razones que condujeron a la licitación pública, y como consta en la Resolución N.° MIPRE-2024-0033084 del 8 de octubre de 2024, es que a la fecha la distribuidora Elektra Noreste, S.A. (ENSA) presenta un faltante de potencia de energía, lo que produce riesgos en el costo de la tarifa eléctrica de los clientes finales al estar expuesta a compras en el mercado ocasional que pueden resultar en un incremento tarifario como el previsto para el segundo semestre del año en curso, y que fue necesaria la intervención del Gobierno Nacional para diferir en el tiempo con el fin de estabilizar la tarifa.

La licitación se dividirá en dos renglones, la contratación de potencia y la contratación de energía. En ambos casos, una vez adjudicado el suministro, empieza el 1 de marzo del próximo año (2025).

Para el renglón de contratación de potencia podrán participar centrales de cualquier tipo de tecnologías, cuyas unidades de generación a la fecha de publicación del pliego se encuentren en estatus disponible para el despacho o en operación comercial. Al presentar la oferta, la información deberá estar acompañada de una certificación del Centro Nacional de Despacho (CND).

En el segundo renglón, de contratación solo de energía, podrán participar las empresas generadoras con renovables o energía limpia, es decir, las centrales hidroeléctricas, eólicas, solares y de biomasa cuyas unidades de generación a la fecha de publicación del pliego se encuentren en estatus de prueba, disponible para el despacho o en operación comercial. Al igual que en el renglón anterior corresponderá al CND certificar la operación cuando al momento que el oferente presente su documentación.

A diferencia de licitaciones públicas previas, Urriola aclaró que en esta ocasión establecieron un formato diferente, donde los precios “no los establecen los oferentes, sino que nosotros (Gobierno Nacional) estamos diciendo a qué precio máximo vamos a comprar. Estamos siendo transparentes porque le estamos diciendo al mercado con suficiente anticipación, cómo queremos que se haga la licitación, ellos no llegan a oscuras ni sin saber el precio hasta abrir sobres”.

Por su parte, Rodríguez Crespo, de la ASEP, puntualizó que en el marco de los 100 días de gestión “estamos cumpliendo con uno de los objetivos y de los propósitos que tenemos en este gobierno, de poder cumplir con licitaciones periódicas de manera tal de tener según las reglas de compra a las distribuidoras debidamente contratadas”.

Y agregó: “Esta licitación lo que busca es no solamente reforzar la matriz con diferentes tecnologías, sino también garantizar el suministro al cliente final licitando esa potencia de energía requerida por las empresas Edemet-Edechi y Elektra Noreste, y no solamente garantizar el suministro de energía eléctrica, sino estabilizar la tarifa”.