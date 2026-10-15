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Economía

Guillermo Ponce asume gerencia interina en Cable & Wireless Panamá

De izquierda a derecha: Rocío Lorenzo y Guillermo Ponce.
De izquierda a derecha: Rocío Lorenzo y Guillermo Ponce. Cedida | CWP
Por
Mileika Lasso
  • 15/10/2026 13:53
Guillermo Ponce sustituye a Rocío Lorenzo como gerente interino de Cable & Wireless Panamá. Lorenzo dirigirá Telenet en Bélgica

Cable & Wireless Panamá S.A. (CWP) reportó cambios en su estructura de alta dirección. La junta directiva de la compañía designó a Guillermo Ponce como presidente ejecutivo y gerente general interino, luego de oficializarse la salida de Rocío Lorenzo, quien asumirá la presidencia ejecutiva de Telenet, filial de Liberty Global en Bélgica.

Según la información divulgada por la multinacional de telecomunicaciones, Lorenzo mantendrá un vínculo corporativo con la operación local al incorporarse como directora en la junta directiva de CWP. Por su parte, Ponce ya ocupaba un asiento en la junta directiva de la empresa antes de recibir la asignación ejecutiva con carácter temporal.

La corporación no detalló el plazo fijado para la duración de la interinidad ni el proceso para el nombramiento de un titular definitivo.

Balan Nair, presidente ejecutivo y CEO de Liberty Latin America —matriz de Cable & Wireless Panamá S.A.—, indicó que Ponce continuará la ejecución de la estrategia operativa de la entidad. La designación busca mantener el avance comercial y la gestión corporativa en el mercado local.

Al asumir la posición interina, Ponce declaró que mantendrá como prioridad la disciplina operativa y la continuidad del plan estratégico de la empresa en coordinación con los accionistas de la corporación, donde el Estado panameño mantiene participación accionaria.

Por su parte, Lorenzo concluyó su periodo al frente de la gerencia general de la proveedora de telecomunicaciones Más Móvil para liderar las operaciones en el mercado belga, tras agradecer el trabajo conjunto con el sindicato de la empresa, los clientes y las entidades gubernamentales panameñas.

Balan Nair
Presidente ejecutivo y CEO de Liberty Latin America
Tengo plena confianza en el liderazgo y la experiencia de Guillermo, así como en su capacidad para mantener el impulso que hemos logrado, continuar ejecutando nuestra estrategia y generar valor sostenible a largo plazo para nuestros clientes, colaboradores y accionistas”.
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