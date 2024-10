Gusano barrenador del ganado, más que una amenaza para el sector ganadero

Impacto en el agro

El doctor Reinaldo Viveros, director nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), reconoció el impacto que está causando el gusano barrenador en el sector productor del país, por el incremento en el uso de productos de curación y de prevención.

La mayor cantidad de casos en bovinos, agregó, se reportan en Chiriquí, Darién y Veraguas, que son las provincias que tienen también el mayor volumen de censo de bovino a nivel nacional, detalló.

Con respecto al sacrificio de ganado vacuno y porcino, aseguró que no ha habido un impacto sustancial porque el GBG no es un limitante para el comercio de la carne. Pero si un animal que llega enfermo a una planta de sacrificio es rechazado, ocasiona más pérdida para ese productor, advirtió. No obstante, explicó que el impacto sí se está dando en el comercio de animales vivos (en pie), aunque no precisó cifras. “Un animal que es identificado con gusano en un puesto de control también es devuelto a su origen, causando más gastos. Por eso es importante que el productor esté consciente de que solo debe movilizar animales sanos para evitar gastos adicionales”, subrayó Viveros, detallando que actualmente Panamá exporta animales en pie a Nicaragua y Honduras.