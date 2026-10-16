Importación de árboles naturales de Navidad registra giro comercial y una leve baja para 2026

La importación de árboles de Navidad a Panamá registra una reestructuración comercial para la temporada 2026. Hasta el 9 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reportó la llegada programada de 42 contenedores con pinos naturales procedentes de Canadá y Estados Unidos, cifra que se ubica por debajo de los 48 contenedores recibidos durante el periodo anterior.

La estadística refleja un cambio sustancial en la procedencia de los cargamentos. Canadá, que en 2025 lideró la provisión con 41 contenedores y 38 000 árboles, registra para este año la llegada de 17 contenedores a través del puerto de Manzanillo, en la vertiente del Atlántico, prevista para mediados de noviembre.

En contraste, los envíos desde el estado de Oregón, en Estados Unidos, mostraron un incremento al pasar de siete contenedores en 2025 a 25 programados para 2026. Estos embarques ingresarán por el Pacífico panameño mediante la terminal portuaria de PSA entre mediados y finales de noviembre.

El MIDA informó que la cantidad exacta de unidades para 2026 no cuenta aún con una cifra oficial consolidada, debido a que el volumen por contenedor varía entre 400 y 900 árboles según las dimensiones del producto. En la temporada de 2025, el país ingresó un total de 55 000 árboles de Navidad.

Respecto a la fiscalización sanitaria, la entidad gubernamental prepara una delegación de técnicos que viajará a Oregón para ejecutar las inspecciones de campo y la toma de muestras fitosanitarias requeridas en el país de origen. Posteriormente, al arribar a territorio nacional, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del MIDA revisa la documental de la carga y efectúa la verificación física final para certificar que el producto se mantenga libre de plagas y enfermedades, paso indispensable para autorizar su comercialización en el mercado local.

Las autoridades del sector agropecuario precisaron que las cifras correspondientes a 2026 son preliminares y abarcan únicamente los reportes recibidos hasta la primera semana de octubre, por lo que no constituyen el balance final de la temporada navideña.