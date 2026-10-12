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Inversión Extranjera Directa en Panamá crece a $792.4 millones en primer semestre de 2026

El componente de otra inversión, que incluye principalmente financiamientos y préstamos entre empresas matrices y sus filiales, registró entradas netas por $212.9 millones.
El componente de otra inversión, que incluye principalmente financiamientos y préstamos entre empresas matrices y sus filiales, registró entradas netas por $212.9 millones. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/10/2026 13:10
El MEF subrayó que este resultado se da en un escenario de mayor dinamismo económico y de mejora de los principales indicadores macroeconómicos, lo que refuerza la posición de Panamá como destino atractivo para la inversión

La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó $792.4 millones en Panamá durante el primer semestre de 2026, tras la desinversión neta de $141.8 millones registrada en igual período de 2025, según el informe de Coyuntura Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El repunte de la IED refleja una recuperación significativa de los flujos de capital extranjero hacia el país, en un contexto de mayor dinamismo económico y mejora de los principales indicadores macroeconómicos.

El MEF explicó que el resultado negativo de 2025 respondió principalmente a decisiones de reorganización corporativa de un conglomerado bancario con licencia internacional, un evento puntual y extraordinario que no estuvo vinculado a un deterioro estructural de las condiciones para atraer inversión.

Reinversión de utilidades

El informe destaca que las utilidades reinvertidas constituyeron la principal fuente de inversión en el primer semestre de 2026, con entradas netas por $578.5 millones, equivalentes al 73% del total recibido.

Resalta que este comportamiento refleja la decisión de empresas extranjeras establecidas en Panamá de reinvertir parte de sus ganancias en sus operaciones locales, lo que evidencia confianza en el entorno económico del país.

La reinversión se concentró en varios sectores:

Empresas no financieras: $253.5 millones
Bancos de licencia general: $141.3 millones
Zona Libre de Colón: $107.3 millones
Bancos de licencia internacional: $76.4 millones
Otros componentes de la inversión

El componente de otra inversión, que incluye principalmente financiamientos y préstamos entre empresas matrices y sus filiales, registró entradas netas por $212.9 millones.

Estas operaciones fueron impulsadas por transacciones entre empresas de la Zona Libre de Colón y compañías no financieras.

Por su parte, el rubro de acciones y otras participaciones de capital sumó $1.1 millones, asociados principalmente a inversiones en empresas no financieras y bancos internacionales.

Sectores receptores

Desde la perspectiva de los sectores receptores, las empresas no financieras concentraron la mayor cantidad de recursos, al captar $385.6 millones, reflejando la continuidad de inversiones vinculadas a actividades productivas y comerciales.

A este grupo le siguieron las empresas de la Zona Libre de Colón, que recibieron $193.9 millones, impulsadas por operaciones relacionadas con el comercio internacional.

Los bancos de licencia general captaron $135.3 millones, mientras que los bancos de licencia internacional recibieron $77.7 millones.

Contexto económico

El desempeño de la IED durante el primer semestre de 2026 confirma la recuperación de los flujos de inversión extranjera hacia Panamá y la continuidad de las operaciones de empresas internacionales en el país.

El MEF subrayó que este resultado se da en un escenario de mayor dinamismo económico y de mejora de los principales indicadores macroeconómicos, lo que refuerza la posición de Panamá como destino atractivo para la inversión.

La evolución de la IED refleja, además, la importancia de la reinversión de utilidades como componente clave de los flujos de capital extranjero y la participación activa de sectores vinculados a las actividades productivas, comerciales y financieras de la economía panameña.

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