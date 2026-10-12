Inversión Extranjera Directa en Panamá crece a $792.4 millones en primer semestre de 2026

La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó $792.4 millones en Panamá durante el primer semestre de 2026, tras la desinversión neta de $141.8 millones registrada en igual período de 2025, según el informe de Coyuntura Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El repunte de la IED refleja una recuperación significativa de los flujos de capital extranjero hacia el país, en un contexto de mayor dinamismo económico y mejora de los principales indicadores macroeconómicos. El MEF explicó que el resultado negativo de 2025 respondió principalmente a decisiones de reorganización corporativa de un conglomerado bancario con licencia internacional, un evento puntual y extraordinario que no estuvo vinculado a un deterioro estructural de las condiciones para atraer inversión.

Reinversión de utilidades

El informe destaca que las utilidades reinvertidas constituyeron la principal fuente de inversión en el primer semestre de 2026, con entradas netas por $578.5 millones, equivalentes al 73% del total recibido. Resalta que este comportamiento refleja la decisión de empresas extranjeras establecidas en Panamá de reinvertir parte de sus ganancias en sus operaciones locales, lo que evidencia confianza en el entorno económico del país. La reinversión se concentró en varios sectores:

Empresas no financieras: $253.5 millones

Bancos de licencia general: $141.3 millones

Zona Libre de Colón: $107.3 millones

Bancos de licencia internacional: $76.4 millones

Otros componentes de la inversión

El componente de otra inversión, que incluye principalmente financiamientos y préstamos entre empresas matrices y sus filiales, registró entradas netas por $212.9 millones. Estas operaciones fueron impulsadas por transacciones entre empresas de la Zona Libre de Colón y compañías no financieras. Por su parte, el rubro de acciones y otras participaciones de capital sumó $1.1 millones, asociados principalmente a inversiones en empresas no financieras y bancos internacionales.

Sectores receptores

Desde la perspectiva de los sectores receptores, las empresas no financieras concentraron la mayor cantidad de recursos, al captar $385.6 millones, reflejando la continuidad de inversiones vinculadas a actividades productivas y comerciales. A este grupo le siguieron las empresas de la Zona Libre de Colón, que recibieron $193.9 millones, impulsadas por operaciones relacionadas con el comercio internacional. Los bancos de licencia general captaron $135.3 millones, mientras que los bancos de licencia internacional recibieron $77.7 millones.

Contexto económico