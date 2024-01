La libre competencia y los consumidores

Cada 1 de febrero celebramos el Día Nacional de la Libre Competencia, establecido por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 12 de enero de 2011, por lo que en el presente año, se conmemora el aniversario número 14, fecha especial para exaltar los valores y principios de la libre competencia, además de promover una cultura de libre competencia en los ciudadanos.

Guardan mucha relación los temas del consumidor y la libre competencia. Uno de los principales objetivos de la política de competencia, es incrementar el bienestar de los consumidores; y, en nuestro país, ha quedado plasmado en la ley de protección al consumidor y defensa de la competencia, cuyo objeto fundamental es el de proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y libre concurrencia, preservando el interés superior del consumidor.

La importancia del libre mercado radica en que a través de la libre competencia se fomenta la actividad empresarial y la eficiencia, asegura a los consumidores una variedad de opciones, que les permite ejercer su libertad de elección; es por ello que, en un escenario donde existe mayor variedad de productos y servicios, con mejor tecnología, a mejores precios y de calidad, el más beneficiado será el consumidor final.

La competencia trae beneficios para toda la sociedad, en un entorno donde se protege y promueve de forma efectiva la libre competencia, los agentes económicos o competidores rivalizan por captar más compradores, las empresas con el interés de ganarse la preferencia de los consumidores, buscarán constantemente mejorar para mantenerlos afiliados a sus productos o servicios. Es decir, que en un sistema de mercado donde varias empresas participan con productos de similares características prevalece el incentivo a mejorar constantemente, ya sea con una mayor gama de productos, a mejores precios, mejor servicio o estrategias de sostenibilidad para complacer el gusto y preferencia de cada consumidor.

Por el contrario, cuando no existe competencia, las empresas pueden tener la tentación de subir los precios o desmejorar la calidad de sus productos y, es ahí, que los consumidores juegan un papel importante al tener la posibilidad de cambiarse, ya sea a otro producto o empresa, y esto es lo que disciplina el mercado. ¿Qué pasaría en el escenario que un solo proveedor es el que ofrece un producto o servicio y decida incrementar abruptamente los precios, bajo este esquema? Los consumidores no tendrían otra opción que someterse y adquirir el producto al precio caro o simplemente no comprarlo.

De modo que, la vigilancia y la presencia en el mercado de instituciones como la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), contribuye a que la competencia funcione y beneficie a la sociedad, jugando su papel de investigar y sancionar conductas contrarias a la ley de competencia, verificando los efectos futuros en los mercados de las concentraciones económicas, pero a la vez, desarrollando abogacías y promoción de la competencia tanto en el sector público como en el sector privado, con el propósito de orientarlos sobre la normas de competencia y sensibilizando a la población en general sobre la importancia de crear una cultura de libre competencia que genera bienestar a la sociedad y crecimiento económico para el país.