Moody’s: ‘La integración de Honda y Nissan sería positiva en términos crediticios si se ejecuta con éxito’

La calificadora de riesgo hizo un análisis de la propuesta de integración entre las empresas de automotriz japonesas Honda Motor Co., Ltd. (A3 estable) y Nissan Motor Co., Ltd. (Baa3 negativa), done destaca que la integración sería positiva en términos crediticios si se ejecuta con éxito.

Según la calificadora tras el anuncio el 23 de diciembre de la firma de un memorando de entendimiento (MOU) entre ambas corporaciones, para iniciar las conversaciones y consideraciones con miras a una integración empresarial. La integración tiene el potencial de ser positiva en términos crediticios para ambas empresas si se ejecuta con éxito. Sin embargo, consideran que Nissan (fundada en 1911) será la que más se beneficiará desde una perspectiva crediticia, mientras que Honda (fundada en 1948) se enfrenta a un mayor riesgo debido a su perfil crediticio más sólido.

En general, Moody’s cree que una mayor escala a través de una integración dará como resultado una calidad crediticia más sólida, en particular para Nissan, que actualmente tiene métricas crediticias significativamente más débiles que Honda.

La integración empresarial creará el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo por volumen. En el año fiscal 2023 que finalizó el 31 de marzo de 2024, sobre una base de grupo, incluidos los volúmenes de China (A1 negativo), Honda vendió 4,1 millones de unidades, mientras que Nissan vendió 3,4 millones de unidades. Unas 7,5 millones de unidades combinadas situarían a la empresa integrada por detrás de los fabricantes de automóviles más grandes y el segundo más grande del mundo, Toyota Motor Corporation (A1 positivo) y Volkswagen Aktiengesellschaft (A3 negativo), que vendieron 11,1 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2023 y 9,2 millones de unidades en 2023, respectivamente, a nivel de grupo. La posible incorporación de Mitsubishi Motors Corporation, que decidirá si se une a Nissan y Honda a finales de enero de 2025, aumentaría el volumen combinado a alrededor de 8,5 millones de unidades.

Honda y Nissan tienen una superposición significativa en sus regiones de venta y es poco probable que la integración empresarial mejore significativamente su diversificación geográfica mediante las ventas de automóviles, consideró la calificadora en su reporte.

Sin embargo, en términos de beneficios y flujo de caja, el negocio de motocicletas altamente rentable de Honda seguirá respaldando a la empresa combinada. La fuerte exposición del negocio de motocicletas de Honda a los mercados emergentes, como la ASEAN y la India (Baa3 estable), ayudará a la diversificación del flujo de caja fuera de los automóviles y los mercados desarrollados. La nueva entidad también mantendría su participación líder a nivel mundial en motocicletas a través de Honda, que vendió alrededor de 19 millones de unidades en el año fiscal 2023.

Una integración permitiría a los fabricantes de automóviles compartir los costos de investigación y desarrollo (I+D), los costos de la cadena de suministro y la inversión en plantas de fabricación. Esto ayudará especialmente en la introducción de nuevos modelos de tren motriz electrificado, como híbridos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos de batería. Honda y Nissan esperan que las sinergías potenciales para el beneficio operativo consolidado superen el billón de yenes, pero no se revelaron más detalles. En particular, estas sinergias podrían ayudar a los dos fabricantes de automóviles a aunar recursos para el diseño de nuevos modelos y la fabricación de vehículos en China, el mercado automotriz más grande del mundo por ventas, donde ambos han estado luchando por adaptarse a las preferencias de los consumidores por los vehículos de nueva energía.

No obstante, dar la vuelta a dos operaciones considerables en China implicará un riesgo de ejecución significativo.

Además, para la calificadora de riesgo la integración podría ayudar a mitigar los posibles efectos de los aumentos de los aranceles a las importaciones a los EE.UU. (Aaa negativo) bajo la nueva presidencia de Trump a partir de enero de 2025. Honda y Nissan también pueden enfrentar aranceles de México (Baa2 negativo) y Canadá (Aaa estable). Compartir instalaciones de fabricación en los EE. UU. podría ayudar a aumentar la producción local en los EE. UU. más rápido. Aunque no vemos una gran cantidad de exceso de capacidad en los EE. UU. en la actualidad, la introducción de modelos y sistemas de propulsión compartidos bajo diferentes marcas puede ayudar a ambas empresas en comparación con iniciativas de forma independiente.