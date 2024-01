Multimillonarios exigen en Davos que les ‘impongan impuestos’ a su riqueza

Multimillonarios de más de 17 países, exigieron a los líderes mundiales reunidos en Davos que les “pongan más impuestos” a su fortuna con el objetivo de mejorar los servicios públicos. Las élites financieras exigieron a los políticos introducir más impuestos sobre la riqueza en un escrito titulado “Proud to pay more’ (Orgulloso de pagar más, traducido al español), publicado en el portal https://proudtopaymore.org/ y rubricado por diferentes personalidades, entre ellas la heredera del imperio Disney, Abigail Disney; los actores Brian Cox y Simon Pegg; el artista australiano Bruce Lloyd; el político y juez británico Robert Berkeley, y otros.

“Nuestra petición es sencilla: les pedimos que nos impongan impuestos, los más ricos de la sociedad. Esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros hijos, ni perjudicará el crecimiento económico de nuestras naciones. Pero convertirá la riqueza privada extrema e improductiva en una inversión para nuestro futuro democrático común”, redactaron las élites financieras en el escrito.

Insistieron a los líderes mundiales reunidos en Davos que les sorprende que no hayan respondido a una simple pregunta que han estado haciendo durante tres años: ¿cuándo gravarán la riqueza extrema?. Al tiempo que advirtieron de que “si los representantes electos de las principales economías del mundo no toman medidas para abordar el dramático aumento de la desigualdad económica, las consecuencias seguirán siendo catastróficas para la sociedad”.

Consideran que la campaña por impuestos más justos no es radical sino más bien se trata de una demanda de retorno a la normalidad basada en una evaluación sobria de las condiciones económicas actuales. “Somos las personas que invertimos en startups, formamos mercados de valores, hacemos crecer negocios y fomentamos el crecimiento económico sostenible. También somos las personas que más se benefician del statu quo. Pero la desigualdad ha alcanzado un punto de inflexión, y su costo para nuestra estabilidad económica, social y ecológica es severo - y crece cada día. En resumen, necesitamos actuar ahora”, sostuvieron.

Señalaron que la solución a este problema no puede encontrarse en donaciones puntuales o en filantropía; la acción individual no puede corregir el enorme desequilibrio actual. “Necesitamos que nuestros gobiernos y nuestros líderes lideren. Y así volvemos a ustedes con la petición urgente de que actúen - unilateralmente a nivel nacional, y juntos en el escenario internacional”.

Para las élites multimillonarias cada momento de demora afianza el peligroso “status quo económico, amenaza nuestras normas democráticas y pasa la responsabilidad a nuestros hijos y nietos. “No sólo queremos que se nos impongan más impuestos, sino que creemos que debemos gravarnos más. Estaríamos orgullosos de vivir en países donde se espera esto, y orgullosos de líderes electos que construyen mejores futuros”, apuntaron.

Enfatizaron en que como los miembros más ricos de la sociedad, estarían orgullosos de pagar más para abordar la desigualdad extrema, para ayudar a reducir el costo de la vida de los trabajadores, para educar mejor a la próxima generación, por sistemas de salud resilientes, por una mejor infraestructura, por una transición verde y por nuestra riqueza extrema.

“El valor de unos sistemas fiscales más justos debería ser evidente. Todos sabemos que la economía del goteo no se ha traducido en realidad. En cambio, nos ha dado salarios estancados, infraestructura en ruinas, servicios públicos fallidos y desestabilizado la propia institución de la democracia. Ha creado un vergonzoso sistema económico incapaz de proporcionar un futuro más brillante y sostenible. Estos desafíos solo empeorarán si no logras abordar la desigualdad de riqueza extrema”, afirmaron. En su consideración, la verdadera medida de una sociedad se puede encontrar, no solo en cómo trata a sus miembros más vulnerables, sino en lo que pide a sus miembros más ricos. “Nuestro futuro es de orgullo tributario o de vergüenza económica. Esa es la elección. Les pedimos que den este paso necesario e inevitable antes de que sea demasiado tarde. Enorgullezcan a sus países. Graven la riqueza extrema”, insistieron. El Foro de Davos, conocido también como Foro Económico Mundial (FEM), se lleva a cabo entre el 15 y el 19 de enero de 2024, bajo el lema “Reconstruyendo la confianza”. Este evento congrega a cerca de 2.500 jefes de estado y de gobierno, directores ejecutivos de empresas, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación globales y líderes juveniles procedentes de África, Asia, Europa, Oriente Medio, América Latina y América del Norte,. Tiene como objetivo trabajar juntos para reconstruir la confianza y dar forma a los principios, políticas y asociaciones necesarias para afrontar los retos que plantea el año 2024.