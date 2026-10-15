Panamá atrae turistas de alto valor: BID Invest destaca financiamiento y conectividad

El turismo panameño vive un momento de expansión que combina cifras récord de visitantes, inversión en infraestructura y programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Así lo afirmó Daniel Arévalo, oficial senior de inversión y coordinación de las inversiones de turismo de BID Invest, durante su participación en la segunda edición del Foro de Capacitación Turística, organizado por Copa Airlines con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Arévalo subrayó que Panamá no solo está atrayendo más turistas, sino visitantes con alto poder adquisitivo. “La llegada de turistas de enero a junio está por encima de los 2 millones, con un gasto promedio superior a los $3,200 por visitante. Eso significa que no solo estamos trayendo volumen, sino valor”, señaló. Los principales mercados emisores son Estados Unidos (22 %) y Colombia (14 %), lo que confirma la tendencia hacia un turismo de calidad. Para Arévalo, el reto es que el país compita en experiencias y servicios, más que en cantidad de llegadas. El representante del BID destacó además el impacto del reciente terremoto en zonas del interior, donde se concentran muchos de los activos naturales y culturales del país. “Tenemos que reconectar destinos afectados, como Playa Venao, para que los turistas puedan llegar con facilidad. No se trata de competir hotel contra hotel, sino de colaborar para posicionar a Panamá como destino regional”, puntualizó.

Financiamiento a las pymes

Uno de los pilares de BID Invest es el respaldo a las pymes, consideradas motor de la diversificación turística. Arévalo explicó que el banco, en conjunto con el gobierno, impulsa un fondo de garantía de $150 millones, administrado por Banco Nacional y canalizado a través de la banca local. Este programa, activo desde 2026, busca facilitar el acceso al crédito y fortalecer la capacidad de las empresas para innovar y mejorar su competitividad. “Las pymes de turismo están incluidas dentro de este financiamiento y tienen la oportunidad de crecer con respaldo institucional”, dijo. Además, BID Invest apoya un programa de $100 millones en infraestructura turística, que incluye carreteras, aceras, gobernanza y capacitaciones. Estas inversiones buscan mejorar la experiencia de los visitantes y facilitar la inversión privada en destinos estratégicos.

Cifras récord

La administradora general de la ATP, Gloria de León, complementó las cifras del BID con datos actualizados: hasta julio de 2026, Panamá recibió 2,040,781 visitantes, un crecimiento del 18.15 % respecto al año anterior, con un impacto económico de $4,449 millones. De León insistió en que estas cifras deben interpretarse como oportunidades para las pymes. “Son 2 millones de potenciales clientes que necesitan dónde quedarse, dónde comer, qué hacer, qué visitar y cómo movilizarse”. La administradora de la ATP destacó el programa Panamá Stopover, que convirtió a 206,700 visitantes en turistas reales hasta septiembre, y las campañas de microtargeting, que atrajeron más de 10,000 turistas entre enero y julio, generando $8 millones. Además, resaltó la estrategia de atraer congresos y convenciones, con 177 eventos cerrados para este año, lo que representa más de 200,000 visitantes adicionales y un impacto económico cercano a los $196 millones. De León adelantó, además, que en la Asamblea Nacional se discute la ley de incentivos turísticos, destinada a atraer inversión y generar empleo en el interior del país. Asimismo, anunció la construcción de una estrategia integral de Marca País, que busca posicionar a Panamá más allá de campañas publicitarias. “Una Marca País revela al mundo lo que siempre hemos sido. No es un logo ni un eslogan, es la reputación de nuestro país”, recalcó.

Conectividad y capacitación

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, destacó que la aerolínea ha sido clave en el desarrollo del hub de las Américas, conectando Panamá con más destinos y consolidando al país como un punto estratégico para viajeros internacionales. “Este año estamos creciendo en capacidad de vuelos y asientos en un 15 %, el doble de lo que crecen otras aerolíneas en la región, y en los próximos años estaremos recibiendo en promedio 10 nuevas aeronaves por año”, afirmó Heilbron. Aunque cada nueva aeronave representa más visitantes y oportunidades económicas para comunidades vinculadas al turismo, Heilbron advirtió que la conectividad no basta. “Podemos traer más visitantes, pero la experiencia depende del trabajo de miles de personas que los reciben, hospedan y muestran nuestros atractivos”, puntualizó.

Gloria De León Administradora de la ATP Son 2 millones de potenciales clientes que necesitan dónde quedarse, dónde comer, qué hacer, qué visitar y cómo movilizarse

Pedro Heilbron El presidente ejecutivo de Copa Airlines Este año estamos creciendo en capacidad de vuelos y asientos en un 15 %, el doble de lo que crecen otras aerolíneas en la región, y en los próximos años estaremos recibiendo en promedio 10 nuevas aeronaves por año