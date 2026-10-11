Panamá busca ser el Singapur de las Américas: Apede plantea hoja de ruta logística

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom, subrayó que Panamá necesita transformar su posición estratégica en una plataforma que genere inversión, empleos de calidad y oportunidades para todo el país. “La aspiración de ser el Singapur de las Américas exige integrar nuestros activos logísticos con instituciones sólidas, planificación de largo plazo y formación de talento”, afirmó. La reflexión se enlaza con la ponencia del embajador de Singapur en Panamá, Chua Kee Lock, durante el Foro Nacional para la Competitividad. López recordó que su país enfrentó el mismo reto que hoy vive Panamá: convertir la ubicación privilegiada en desarrollo. Singapur dio ese salto mediante decisiones sostenidas, instituciones técnicas y una visión que vinculó infraestructura con educación, innovación e inversión.

Para Apede, la visita del presidente José Raúl Mulino a Singapur aporta actualidad a este debate. El recorrido por el puerto de Tuas y los anuncios de cooperación logística abren oportunidades para fortalecer la conectividad panameña, siempre que se logre dar continuidad a los acuerdos y traducirlos en proyectos concretos. En ese marco, el primer ministro Lawrence Wong anunció la adhesión de Singapur al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, mientras que SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen firmaron un memorando para explorar colaboración en carga aérea y el desarrollo de Tocumen Cargo City.

Apede recordó que la gira presidencial también incluyó Vietnam, donde se oficializaron nueve acuerdos en agricultura, formación marítima, turismo y aviación. Se destacó el interés en aprovechar la Zona Libre de Colón para acceder a América Latina y se iniciaron conversaciones para establecer un centro regional de distribución de vehículos eléctricos y repuestos. Para APEDE, estos acercamientos deben convertirse en inversión y nuevos mercados mediante seguimiento y ejecución.