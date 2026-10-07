Panamá espera que acuerdo marítimo con China entre en vigor pronto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó este martes 6 de octubre que el Gobierno panameño ha avanzado con China en la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo bilateral, tras las detenciones de barcos por parte de las autoridades de ese país. Mulino explicó que el instrumento se encuentra en proceso de consultas internas por parte de China y expresó su expectativa de que pueda entrar en vigor próximamente. “Hoy puedo decirles que hemos avanzado. La situación ha mejorado considerablemente y somos optimistas sobre el camino que tenemos por delante. Asimismo, hemos avanzado en un instrumento en materia marítima que se encuentra en proceso de consultas internas por parte de China y que esperamos pueda entrar en vigor próximamente”, señaló. El 21 de agosto, el embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, dijo que “las partes y los correspondientes están avanzando en los temas procedimentales” para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo, tras la reunión de alto nivel sostenida por ambos países del 16 al 18 de julio de 2026 en el país asiático, con el propósito de renovar el acuerdo e intercambiar conocimientos técnicos sobre supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control). Zhang destacó la importancia que China concede a la cooperación con Panamá en el ámbito marítimo y al trabajo realizado por la parte panameña. “China presta gran importancia a la cooperación marítima con Panamá y atiende las preocupaciones e inquietudes de la parte panameña”, dijo. El Acuerdo de Transporte Marítimo bilateral es un instrumento que regula aspectos de la relación marítima entre ambos países y establece condiciones favorables para los buques de bandera panameña en puertos chinos. El acuerdo fue suscrito después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China en 2017. El convenio entró en vigencia en 2018 y otorgó a la marina mercante panameña el trato de nación más favorecida en los puertos chinos. Inicialmente fue firmado por un periodo de tres años y renovado en 2021 por cinco años. Su vigencia finalizó en julio de 2026. La renovación tiene especial importancia para Panamá, porque mantiene uno de los registros de buques más grandes del mundo. China, por su parte, concentra algunos de los principales puertos de movimiento de carga y constituye un mercado estratégico para el transporte marítimo internacional.

Encuentro en Vietnam: ‘Un océano de oportunidades’

El presidente Mulino se refirió al acuerdo marítimo durante un encuentro con representantes de las empresas navieras y de servicios marítimos más importantes de Vietnam, en su primera actividad al llegar a ese país. Más de 47 empresas navieras y del sector marítimo de Vietnam participaron en el encuentro denominado “Un océano de oportunidades”. Vietnam es el sexto mayor usuario del registro de buques de Panamá, con 325 embarcaciones que llevan la bandera panameña, y ocupa el puesto 17 entre los mayores usuarios del Canal. Mulino destacó la relación marítima entre ambos países y señaló que más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan actualmente a bordo de naves de bandera panameña. Vietnam representa, según el mandatario, la sexta mayor cantidad de gente de mar por país dentro de la flota panameña. El presidente señaló que Panamá ofrece servicios marítimos y un registro de naves respaldado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), además de una red de consulados de Marina Mercante, oficinas técnicas y oficinas regionales. “Esta estructura nos permite acompañar a nuestros clientes alrededor del mundo con servicios de abanderamiento, documentación técnica, expedición de licencias para gente de mar y asistencia a las naves que forman parte de nuestra flota. Nuestros clientes vietnamitas cuentan con ese respaldo”, afirmó. Como parte del fortalecimiento de la atención a los clientes en Vietnam, Mulino anunció que Segumar, una división de servicio técnico de la AMP, establecerá una oficina en el consulado de Marina Mercante de Panamá en la ciudad de Ho Chi Minh, con el propósito de ampliar su capacidad de atención en Vietnam y en la región. “Esta nueva presencia técnica de la Autoridad Marítima de Panamá permitirá mejorar los servicios que ofrecemos, reducir los tiempos de respuesta y brindar una asistencia más cercana a nuestros clientes, a las naves de bandera panameña y a la gente de mar vietnamita”, manifestó. Mulino sostuvo que Vietnam es una prioridad para la Marina Mercante panameña. “Queremos estar más cerca de ustedes, atenderlos mejor y demostrarles con hechos que Panamá es un socio marítimo en el que pueden confiar”, dijo. El mandatario también destacó la importancia del Canal de Panamá para la conectividad marítima y señaló que su funcionamiento favorece el desarrollo de puertos, servicios marítimos, zonas logísticas, actividades de almacenamiento, transporte, seguros y otros sectores vinculados al comercio internacional. Panamá, dijo, cree en un comercio marítimo internacional seguro, abierto y previsible. “Debemos preservar la libertad y la seguridad de la navegación y el desarrollo sin obstáculos de las actividades marítimas legítimas”, señaló.

Panamá busca ampliar vínculos comerciales con Vietnam

Durante el encuentro, Mulino informó que ya se entablaron conversaciones con el grupo vietnamita Vingroup y VinFast para establecer en una zona franca de Panamá su centro de distribución regional de vehículos eléctricos y repuestos para toda América Latina y el Caribe. El presidente también señaló que Panamá cuenta con cinco puertos interconectados en ambos océanos, un hub aéreo en América y acceso preferencial a más de 60 países desde la Zona Libre de Colón. Esto, añadió, se complementa con otros 23 acuerdos comerciales y la incorporación al bloque de países del Mercosur. Por su parte, la embajadora y cónsul panameña en Vietnam, Nubiela Ayala, indicó que la relación entre ambos países es especial y fundamental, y destacó a Panamá como un aliado y socio confiable de la comunidad marítima vietnamita. En tanto, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, presentó la visión de futuro del Canal y el posicionamiento de Panamá como una plataforma logística de alcance global. Vietnam se encuentra entre los principales 20 usuarios de la ruta interoceánica. Icaza detalló las inversiones estratégicas asumidas por el Canal, entre ellas la ampliación con un tercer juego de esclusas y los nuevos proyectos con el embalse de Río Indio y dos nuevas terminales portuarias.

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