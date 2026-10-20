Panamá impulsa un nuevo paso comercial con Guatemala y Corea del Sur

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley 42-26 para incorporar a Guatemala al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea del Sur y Centroamérica, una decisión que podría ampliar las opciones comerciales de Panamá mediante el uso de insumos regionales en productos destinados al mercado surcoreano. La iniciativa, remitida a la Asamblea Nacional para su aprobación, busca adoptar el protocolo de adhesión de Guatemala a un acuerdo comercial vigente para Panamá desde el 1 de marzo de 2021. El tratado original también incluye a Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Uno de los principales efectos que señala la exposición de motivos del proyecto es la posibilidad de aprovechar la acumulación de origen. Este mecanismo permite utilizar insumos procedentes de los países miembros en la fabricación de mercancías destinadas a Corea del Sur, siempre que se cumplan las reglas de origen establecidas en el acuerdo. En el caso de Panamá, la incorporación de Guatemala podría ampliar las fuentes regionales de abastecimiento para determinadas actividades productivas orientadas a la exportación. Sin embargo, el documento no detalla qué sectores nacionales aprovecharían esta posibilidad ni estima cuánto podrían crecer las ventas al mercado surcoreano.

Guatemala avanza en su adhesión

Guatemala participó en las negociaciones iniciales del tratado, pero se retiró temporalmente del proceso. Posteriormente, solicitó su incorporación y desarrolló negociaciones bilaterales con Corea del Sur para definir las condiciones de adhesión. Según los antecedentes incluidos en el proyecto, el proceso de negociación concluyó en abril de 2023, mientras que las negociaciones bilaterales finalizaron en enero de 2024. La adhesión quedó sujeta a la aprobación de las partes del acuerdo. El tratado original se suscribió el 21 de febrero de 2018 y Panamá lo aprobó mediante la Ley 182 del 19 de noviembre de 2020. Su entrada en vigor para el país ocurrió el 1 de marzo de 2021. El artículo 24.4 del acuerdo establece el mecanismo de adhesión de nuevos países, según la exposición de motivos del proyecto.

Posibles efectos en la Zona Libre de Colón