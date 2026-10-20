Panamá impulsa un nuevo paso comercial con Guatemala y Corea del Sur

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley 42-26 para incorporar a Guatemala al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea del Sur y Centroamérica, una decisión que podría ampliar las opciones comerciales de Panamá mediante el uso de insumos regionales en productos destinados al mercado surcoreano.
La iniciativa, remitida a la Asamblea Nacional para su aprobación, busca adoptar el protocolo de adhesión de Guatemala a un acuerdo comercial vigente para Panamá desde el 1 de marzo de 2021. El tratado original también incluye a Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Uno de los principales efectos que señala la exposición de motivos del proyecto es la posibilidad de aprovechar la acumulación de origen. Este mecanismo permite utilizar insumos procedentes de los países miembros en la fabricación de mercancías destinadas a Corea del Sur, siempre que se cumplan las reglas de origen establecidas en el acuerdo.
En el caso de Panamá, la incorporación de Guatemala podría ampliar las fuentes regionales de abastecimiento para determinadas actividades productivas orientadas a la exportación. Sin embargo, el documento no detalla qué sectores nacionales aprovecharían esta posibilidad ni estima cuánto podrían crecer las ventas al mercado surcoreano.
Guatemala participó en las negociaciones iniciales del tratado, pero se retiró temporalmente del proceso. Posteriormente, solicitó su incorporación y desarrolló negociaciones bilaterales con Corea del Sur para definir las condiciones de adhesión.
Según los antecedentes incluidos en el proyecto, el proceso de negociación concluyó en abril de 2023, mientras que las negociaciones bilaterales finalizaron en enero de 2024. La adhesión quedó sujeta a la aprobación de las partes del acuerdo.
El tratado original se suscribió el 21 de febrero de 2018 y Panamá lo aprobó mediante la Ley 182 del 19 de noviembre de 2020. Su entrada en vigor para el país ocurrió el 1 de marzo de 2021.
El artículo 24.4 del acuerdo establece el mecanismo de adhesión de nuevos países, según la exposición de motivos del proyecto.
El documento también señala posibles beneficios para las operaciones logísticas y comerciales entre Panamá y Guatemala, en particular para las reexportaciones de mercancías procedentes de Corea del Sur.
La exposición de motivos destaca el Certificado de Reexportación contemplado en el tratado como un instrumento para acreditar las operaciones logísticas realizadas en la Zona Libre de Colón y mantener las preferencias arancelarias aplicables a las mercancías que cumplan las condiciones del acuerdo.
No obstante, el proyecto no incluye estimaciones sobre el volumen adicional de mercancías que podría movilizar la zona franca, el valor de las operaciones comerciales involucradas ni el efecto que tendría la adhesión en los ingresos de las empresas logísticas panameñas.
El proyecto debe completar el trámite legislativo.
La iniciativa sostiene que la incorporación de Guatemala no modifica los compromisos comerciales que Panamá asumió mediante la Ley 182 de 2020.
Los cambios corresponden a la actualización de la estructura del tratado, incluidas nuevas referencias, anexos y apéndices necesarios para incorporar al nuevo Estado parte.
La aprobación del Consejo de Gabinete constituye un paso dentro del procedimiento legislativo, pero no equivale a la aprobación definitiva de la Asamblea Nacional ni confirma la entrada en vigor del protocolo para Guatemala.
Por ahora, el alcance económico de la adhesión depende tanto de la conclusión del trámite correspondiente como del aprovechamiento efectivo de las condiciones comerciales por parte de las empresas. El proyecto no presenta proyecciones que permitan cuantificar sus posibles beneficios para Panamá.
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