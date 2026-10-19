Panamá inicia evaluación de riesgos para reforzar la seguridad portuaria

Panamá inició un estudio de evaluación de riesgos portuarios, denominado Panamá Port Risk Assessment, con el apoyo de especialistas de la Unión Europea, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad de su sistema logístico y portuario.

Así lo informó la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá, a través de un comunicado, donde además señala que como parte de los preparativos, se realizó una reunión de coordinación encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos; la directora general encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Carmen Tapia; la secretaria general, Sheila Hernández, y el embajador de la Unión Europea en Panamá, Andrea Matteo Fontana.

Durante el encuentro se revisaron los aspectos operativos y metodológicos del estudio, que incluye visitas de campo, reuniones técnicas y evaluaciones en puertos y nodos logísticos estratégicos del país.

De acuerdo con la Aduanas, la evaluación busca identificar riesgos asociados al tráfico ilícito y a la contaminación de contenedores, así como formular recomendaciones para fortalecer la seguridad, la eficiencia y la resiliencia de las operaciones portuarias.

El trabajo, que estará a cargo de especialistas de la Unión Europea, permitirá obtener un diagnóstico integral de las fortalezas, los desafíos y las oportunidades de mejora en determinadas funciones portuarias e intermodales de la cadena logística nacional, según la Aduanas.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional que mantiene la Autoridad Nacional de Aduanas, en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con países europeos el año pasado. Esta alianza estratégica se enfoca en la gestión de riesgos, la facilitación del comercio y el combate a las actividades ilícitas que afectan el comercio internacional.