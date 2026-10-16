Panamá intercepta 961 plagas en productos importados; una representa un riesgo agrícola

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) registró 961 intercepciones de insectos asociadas a productos importados durante el tercer trimestre del año, correspondiente a julio, agosto y septiembre, como resultado de las labores de inspección y vigilancia en los diferentes puntos de ingreso al país.

La entidad detalló mediante un comunicado que en julio se detectaron 60 plagas en productos no destinados al consumo humano. Durante ese mes, agregó, no se reportaron intercepciones de plagas asociadas a contenedores ni a materiales de embalaje de madera. Además, se registraron 84 incidencias de plagas vinculadas a productos destinados al consumo.

En agosto, las intercepciones de plagas en artículos reglamentados no destinados al consumo ascendieron a 71, de las cuales 25 correspondieron a contenedores y embalajes de madera, detalló. Asimismo, se contabilizaron 169 intercepciones en productos destinados al consumo.

En septiembre, dijo, se reportaron 10 intercepciones de plagas en productos no destinados al consumo y 155 en contenedores o embalajes de madera, la cifra mensual más alta del trimestre en esta última categoría. También se contabilizaron 412 intercepciones en productos destinados al consumo, el mayor registro mensual para este tipo de mercancías durante el período.

Entre las detecciones realizadas en el trimestre se identificó una plaga de interés cuarentenario, categorizada como A1, asociada a un alimento para mascotas. Esta clasificación corresponde a organismos que no están presentes en el país y cuya introducción representa un riesgo para la producción agrícola. Su detección en los puntos de ingreso permite aplicar oportunamente las medidas técnicas correspondientes.

La intercepción y el diagnóstico determinaron que se trataba de un insecto del grupo de los escarabajos, capaz de afectar productos almacenados y otros productos de origen animal o vegetal, lo que hizo necesaria la aplicación inmediata de medidas técnicas.

El MIDA destacó que estas detecciones reflejan la importancia de la vigilancia permanente en los puntos de ingreso al país. Cada inspección, muestreo y diagnóstico constituye una medida preventiva para identificar organismos que podrían establecerse en el territorio nacional y afectar la producción agropecuaria.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria desarrolla esta labor mediante controles técnicos aplicados al movimiento de las mercancías que ingresan al país, con el propósito de detectar y neutralizar oportunamente los riesgos fitosanitarios.