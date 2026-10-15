Panamá mantiene estabilidad en el precio de la gasolina, según la Secretaría de Energía

A pesar del panorama internacional caracterizado por conflictos geopolíticos e incertidumbre en los mercados globales, Panamá ha logrado mantener la estabilidad en el costo de la gasolina e incluso reportar bajas puntuales en ciertos productos, así lo confirmó el secretario de Energía (SNE), Rodrigo Rodríguez Jaramillo. Sus declaraciones surgen cuando comenzará a regir nuevos precios, que entrarán en vigor este viernes 16 de octubre, a las 6:00 a.m., y se mantendrán hasta el viernes 30 de octubre de 2026, a las 5:59 a.m. Para este período, la gasolina de 95 octanos registrará una reducción de 0.3 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos bajará 3.9 centavos. En contraste, el diésel bajo en azufre aumentará 0.5 centavos por litro. Rodríguez defendió que, en el caso de las gasolinas, la población no experimentará incrementos. Incluso, resaltó que para uno de los tipos de gasolina se aplicó una disminución en el costo al consumidor. Por el contrario, en el caso del diésel, se fijó un ajuste al alza de aproximadamente dos centavos por galón.

Precios

La SNE recordó que los componentes del precio que están bajo la regulación del Estado y cuáles responden a factores externos fuera del control nacional. Según precisó, se regula y controla los costos locales asociados a la cadena de suministro dentro del territorio panameño. Esto abarca los márgenes correspondientes a las terminales de almacenamiento, las tarifas de transporte y las estaciones de servicio, elementos a partir de los cuales se establece el precio tope en cada localidad. Sin embargo, Rodríguez enfatizó que el precio de paridad internacional depende estrictamente de la oferta y la demanda en las bolsas externas, una variable que escapa totalmente del control de Panamá. “Al importar el 100% de los combustibles que consume, la nación queda expuesta a las fluctuaciones internacionales y a los eventos que afectan la producción y logística global. Panamá abastece su consumo principalmente desde la costa del sureste de los Estados Unidos, región conocida como el Golfo”, mencionó. Actualmente, el Gobierno mantiene un subsidio de la gasolina para evitar que el alza se traduzca en aumentos inmediatos en el pasaje del transporte público y en los costos de sectores productivos clave. De los $100 millones destinados, el Ministerio de Economía y Finanzas ha utilizado cerca de $66 millones. El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, subrayó que el subsidio se mantendrá mientras los precios internacionales del combustible continúen por encima del nivel previo a la crisis energética. “La idea es que cuando regresemos a esos precios estabilizados por un cierto periodo, entonces eliminamos el subsidio”, afirmó. Sin embargo, reconoció que no existe un plazo definido para alcanzar esa estabilización, ya que depende de factores externos como la evolución del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad en los mercados energéticos. Fernández aclaró que el concepto de “estabilización” se refiere a regresar a los precios que estaban vigentes antes de que se iniciara el programa de subsidios, en marzo de este año.

Coyuntural internacional.