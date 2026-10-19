Panamá ocupa el tercer lugar en inclusión financiera en la región

“ Desde Credicorp impulsamos este estudio con la convicción de que contar con evidencia es clave para entender los avances y desafíos que existen en materia de inclusión financiera. Los hallazgos de esta edición permiten identificar tendencias, monitorear brechas y aportar información útil para la toma de decisiones, con el objetivo de desarrollar soluciones que respondan mejor a las necesidades de las personas ”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

En 2026, Chile encabeza este indicador, con el 51% de su población en el nivel más alto, seguido de Argentina, con el 44%, y Panamá, con el 39%. A continuación se ubican Ecuador (38%), Perú (29%), México (28%), Colombia (27%) y Bolivia (27%).

De acuerdo con el IIF, estos resultados reflejan una relación más activa y cercana de los panameños con el sistema financiero. Entre los ocho países evaluados, Panamá ocupa el tercer lugar por la proporción de su población que alcanza el nivel más alto de inclusión financiera.

Así, el estudio arroja que el 39% de los panameños se encuentra en el nivel más alto de inclusión financiera. Es decir, cuatro de cada diez cuentan con diversos productos y servicios financieros y los utilizan de manera intensiva. Además, ahorran y reciben ingresos a través del sistema financiero formal y valoran positivamente a las entidades que lo conforman.

Panamá obtuvo 54.3 puntos en el Índice de Inclusión Financiera (IIF) , por encima del promedio regional de 50.1 puntos, según la sexta edición del estudio elaborado por el Banco de Ideas, el think tank de Credicorp , holding financiero de origen peruano con presencia en Panamá a través de ASB Bank y BCP , presentada este lunes 19 de octubre en Lima, Perú.

Acceso, uso y calidad de los servicios financieros

El IIF mide la inclusión financiera a través de tres dimensiones: acceso, uso y calidad percibida.

En la dimensión de acceso, Panamá registró un descenso respecto a 2025, al pasar de 59 a 56 puntos. Aunque las barreras de entrada al sistema se mantuvieron estables, disminuyó el número promedio de productos financieros que los panameños conocen, de 3.1 a 2.7.

Asimismo, la proporción de personas con cuatro o más productos de ahorro o seguros bajó del 37% al 30%, mientras que el porcentaje de quienes no cuentan con ningún producto de este tipo aumentó del 8% al 12%.

En cuanto al uso, la proporción de panameños que utiliza productos financieros más de 30 veces al mes subió del 11% al 18%, con lo que el país igualó a Chile, que ocupa el primer lugar de la región en este indicador.

En materia de ahorro, el 31% de los panameños indicó que ahorra a través del sistema financiero formal. Esta proporción supera en más de diez puntos porcentuales el promedio regional, de 18%, y constituye la más alta entre los ocho países evaluados.

Por su parte, la dimensión de calidad percibida también registró una disminución, al pasar de 68.5 puntos en 2025 a 65.8 puntos en 2026.

Uso de billeteras digitales y efectivo

Las billeteras digitales continúan ganando terreno en la vida cotidiana de los panameños. El 64% indicó que cuenta con una billetera móvil, uno de los porcentajes más altos del estudio.

A su vez, el 46% de quienes cuentan con este medio de pago lo utiliza diariamente, una frecuencia que refleja la adopción de esta herramienta para realizar pagos y transferencias desde el celular.

No obstante, el efectivo mantiene una presencia importante. El 52% de los panameños aseguró utilizarlo siempre, una proporción superior a la registrada en países como Chile, Argentina y Perú.

Sobre el Índice de Inclusión Financiera

El Índice de Inclusión Financiera, elaborado por el Banco de Ideas, el think tank de Credicorp y lanzado en 2021, mide los avances de la inclusión financiera en ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú.

En esta edición se encuestó a más de 13,000 personas mayores de 18 años durante junio. A través de sus distintas ediciones, el IIF permite analizar cómo evoluciona la relación de la población con el sistema financiero.