Panamá plantea en España usar digitalización y datos para anticipar riesgos agropecuarios

Panamá puso sobre la mesa el uso de datos y herramientas digitales como parte de la respuesta a los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, durante la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca, celebrada recientemente en Córdoba, España.

El país estuvo representado por el director ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria, Arcelio Acevedo, quien participó en representación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Acevedo intervino en el bloque “Innovación, digitalización y tecnología para la transformación de los sistemas agroalimentarios y pesqueros iberoamericanos”, en el que se analizó el papel de la tecnología frente al reto de producir más alimentos para una población creciente, con menos recursos y bajo una mayor presión por el cambio climático.

“Los científicos y políticos necesitan datos para la toma de decisiones, y las herramientas son la innovación y la digitalización, siendo el suelo y la información el principal activo del productor”, afirmó.

Para Acevedo, contar con información y utilizar herramientas digitales permite reducir la incertidumbre y anticipar mejor los escenarios que enfrenta el sector agropecuario.

“Estamos convencidos de que la digitalización reduce la incertidumbre, y si tomamos decisiones basados en datos no trataremos de adivinar el futuro”, señaló.