Panamá plantea en España usar digitalización y datos para anticipar riesgos agropecuarios

Panamá puso sobre la mesa el uso de datos y herramientas digitales como parte de la respuesta a los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, durante la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca, celebrada recientemente en Córdoba, España.
El país estuvo representado por el director ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria, Arcelio Acevedo, quien participó en representación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.
Acevedo intervino en el bloque “Innovación, digitalización y tecnología para la transformación de los sistemas agroalimentarios y pesqueros iberoamericanos”, en el que se analizó el papel de la tecnología frente al reto de producir más alimentos para una población creciente, con menos recursos y bajo una mayor presión por el cambio climático.
“Los científicos y políticos necesitan datos para la toma de decisiones, y las herramientas son la innovación y la digitalización, siendo el suelo y la información el principal activo del productor”, afirmó.
Para Acevedo, contar con información y utilizar herramientas digitales permite reducir la incertidumbre y anticipar mejor los escenarios que enfrenta el sector agropecuario.
“Estamos convencidos de que la digitalización reduce la incertidumbre, y si tomamos decisiones basados en datos no trataremos de adivinar el futuro”, señaló.
Cooperación para enfrentar riesgos
La agenda también incluyó la cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria, un área que cobra importancia ante los riesgos asociados al comercio internacional, el movimiento de personas y animales y los efectos del cambio climático.
Durante este bloque se abordó la posibilidad de que estos factores favorezcan la entrada y propagación de plagas y enfermedades, así como la necesidad de mejorar la coordinación entre los países para hacerles frente.
Acevedo explicó que, en el caso de Panamá, la cooperación internacional ha permitido intercambiar conocimientos, fortalecer capacidades técnicas, capacitar profesionales y acceder a nuevas herramientas de diagnóstico y vigilancia.
Estas acciones, señaló, contribuyen a modernizar los sistemas sanitarios y fitosanitarios y a mejorar la prevención y gestión de riesgos. También buscan fortalecer la protección del patrimonio agropecuario y las condiciones para el comercio seguro de animales, productos de origen animal y productos vegetales.
“Panamá reconoce que la cooperación sanitaria y fitosanitaria no debe entenderse únicamente como asistencia técnica, sino como una verdadera alianza para construir capacidades sostenibles, compartir información y enfrentar conjuntamente amenazas que trascienden las fronteras”, puntualizó.
Acevedo planteó, además, que la cooperación regional debe avanzar junto con la innovación y la transformación digital. A su juicio, estas herramientas pueden fortalecer la vigilancia, la trazabilidad, la gestión del riesgo y la respuesta ante amenazas.
También destacó que la tecnología puede facilitar la conexión entre instituciones, productores y autoridades, con el objetivo de hacer más rápida y transparente la cooperación y mejorar la capacidad de anticipación ante los desafíos del sector agropecuario y pesquero iberoamericano.
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