Panamá sigue abierto al turismo pese al terremoto: Más del 90% de los hoteles tienen una ocupación promedio del 67%

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre dejó daños significativos en varias provincias del interior, pero las autoridades y el sector privado enviaron un mensaje claro a la comunidad internacional: el país sigue abierto al turismo y trabaja con rapidez para garantizar la seguridad y continuidad de sus destinos. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, reconoció el impacto en hoteles y comunidades de áreas como Playa Venado, Santa Catalina y Coclé, pero subrayó que la capital y gran parte de la infraestructura turística permanecen operativas. “Lamentable lo sucedido aquí en nuestro país, en el sismo, pude recorrer desde el sábado algunas áreas... pero como dices, estos eventos siguen dando esperanza. El turismo es uno de nuestros generadores de empleo, generadores económicos, así es que no parar, no permitir que el destino caiga y mandar esos mensajes de tranquilidad a todos los visitantes que vienen a nuestro país”, señaló. De León informó que entre octubre y diciembre aún se mantienen 35 eventos confirmados, incluyendo congresos médicos y ferias internacionales. Además, destacó que pese al temor inicial, las cancelaciones en hoteles y vuelos han sido mínimas. “Del viernes al domingo habían pocas cancelaciones... la ciudad está activa, los hoteles están brindando los servicios y nosotros estamos listos para recibirlos”, agregó. La administradora también resaltó el papel de la inteligencia artificial en la recuperación del sector, como herramienta para mejorar la atención al turista y agilizar reservas. “La gente quiere saber ya qué está pasando, quiero ya reservar, quiero ya pagar. A medida que nos apoyemos en estas herramientas, hacemos la experiencia del visitante mucho más atractiva”, dijo.

Trabajo en equipo y solidaridad

La presidenta de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), Nadkyi Duque, enfatizó la resiliencia del país y la importancia de mantener la confianza internacional. “Gracias a Dios, la mayoría de los hoteles en Panamá abrieron, no tuvieron ningunos daños significativos, los daños más importantes se dieron en las provincias y hay un equipo trabajando por esa pronta reconstrucción. Panamá es un país muy resiliente, muy solidario”, expresó. Duque detalló que más del 90% de los hoteles están en funcionamiento, con una ocupación promedio del 67%. Los establecimientos afectados se concentran en provincias centrales como Penonomé, Pedasí y Coclé, pero ya reciben apoyo técnico y financiero para su pronta recuperación. La dirigente gremial recalcó que el mensaje internacional debe ser claro. “Panamá está abierto, Panamá sigue siendo un país seguro. El turismo está llamado a ser uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país y veámoslo como esa oportunidad, más ahora en momentos de crisis”, dijo. Asimismo, destacó el respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha reconocido el potencial de Panamá para atraer inversiones turísticas. “Precisamente por esos diagnósticos y pronósticos... es que no podemos dejar de seguir creciendo y fortaleciéndonos como industria”, afirmó.

Recuperación rápida y apuesta por el interior

El sector aéreo también jugó un papel clave en la respuesta inmediata. Marco Ocando, director senior de mercadeo de Copa Airlines, resaltó la rápida recuperación de la operación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pese a las réplicas que se sintieron en la terminal. “Ya hoy gracias a Dios y francamente desde ayer, tiempo récord... 72 horas ya estaba Panamá de vuelta y dando un ejemplo con Copa Airlines. Hicimos un mundo que tiene que ver con esto de que Panamá se levanta ante cualquier circunstancia”, señaló. Ocando destacó además el crecimiento del programa Stopover, que permite a los pasajeros permanecer en Panamá entre 7 y 15 días. “Estamos alrededor de 200,000 visitantes y esperamos cerrar el año con más de 250,000... más de un cuarto de millón de turistas que vienen al país a través de este programa”, explicó. El directivo subrayó que la iniciativa busca incentivar el turismo hacia el interior del país, ofreciendo descuentos de hasta 30% en hoteles, restaurantes y operadores locales. “Más de 100 negocios están dando beneficios para quienes hacen Stopover. Esto es un esfuerzo del país y estamos muy contentos de verlo crecer junto con la ATP”, añadió.

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