Dos de cada 10 panameños están enamorados de su trabajo; solo el 21% afirmó sentirse así, según se desprende de la más reciente encuesta del reclutador de capital humano Konzerta.

Este año, el enamoramiento por el trabajo en Panamá subió tres puntos porcentuales con respecto al 2023, cuando el 18% de los talentos manifestó estar enamorado de su lugar de trabajo.

En la región el sentimiento de amar el trabajo osciló entre 16% y 29%. En Argentina fue 16%; en Chile, 19%; en Perú fue el 26 y en Ecuador el 29%. Aunque un 49% de los encuestados en Panamá dijo no estar enamorados de su trabajo, sí les gusta. En contraposición, el 16% sostuvo que no le gusta su actual empleo; el 11% afirmó que le da igual su sentimiento hacia el trabajo; y el 2% hasta lo odia.

Para los datos, el reclutador encuestó a un total de 4.932 personas, de los cuales 452 fueron de Panamá, 1.129 en Argentina, 1.450 en Chile, 904 en Ecuador y 997 de Perú. El estudio “Enamorados del trabajo” explora la valoración que tienen las personas sobre su actual de trabajo.

Con respecto a los motivos por los que a las personas les gusta o están enamoradas de su trabajo, el 52% dijo que es porque disfruta mucho de lo que hace; el 23% sostuvo que con su trabajo no solo aporta a la organización, sino también a la sociedad; un 8% explicó que le gusta su lugar de trabajo; el 7% afirmó que es lo que siempre soñó; el 6% cree que es porque es su trabajo ideal; y el 5% indicó que le gusta porque está muy conforme con su salario. Los motivos de la valoración positiva son similares a los hallazgos de la edición 2023 del estudio, donde más del 50% de los talentos expresaron que así lo sentían porque disfrutaban mucho de lo que hacían y el 23% afirmó que con su trabajo no solo aportaba a la organización sino también a la sociedad.

A pesar de que la valoración por el sentimiento al trabajo es positiva, aquellos que manifestaron incluso que lo odian también indicaron su punto de vista.

El 36% señaló que no le gusta el lugar donde trabaja; el 35% afirmó que la razón de su negativa es porque su sueldo actual no es suficiente; el 12% explicó que no es su trabajo ideal; el 11% dice que no disfruta para nada de lo que hace en su empleo; el 5% nunca imaginó con trabajar en algo así; y el 2% cree que con su trabajo no aporta nada a la organización, ni a la sociedad.

En la encuesta, las 4.932 personas respondió sobre seguir o no en el trabajo de ganarse la lotería

Ante la interrogante, el 78% de las personas trabajadoras en Panamá seguiría trabajando de ganar la lotería. Esta intención bajó 11 puntos porcentuales respecto al 2023, cuando el 89% afirmó que seguiría pese a ya no tener que hacerlo. ¿Y por qué seguirían haciéndolo? El 45% indicó que seguiría trabajando porque disfruta hacerlo; el 27% señaló que el problema no es el trabajo, sino trabajar de algo que no les gusta; el 17% porque no imagina su vida sin trabajar; y el 11% porque no cree que sea bueno no trabajar para las personas.

En tanto, cuando les consultaron respecto a la forma en la que trabajarían, el 27% dice que crearía su propia organización o emprendimiento; el 26% indicó que de la misma manera que antes; el 21% lo haría con menos presión y disfrutando más de lo que hace; un 19% dice que sería con más libertad respecto a los horarios; y el 7% dejaría su trabajo actual para hacer lo que realmente le gusta.

Y, finalmente, al consultárseles si pudiesen empezar de cero, ¿volverían a elegir el mismo trabajo? El 63% cree que sí lo haría, mientras que el 37% no lo cree así.

Para Jeff Morales gerente de Marketing de Konzerta, el estudio permite conocer de forma más asertiva la valoración que tienen las personas de sus empleos y aquellos aspectos que no permiten generar ese compromiso con el trabajo que desempeñan.

“Los resultados muestran, además, que una gran mayoría (78%) seguiría trabajando, aunque no tuviese la necesidad económica de hacerlo. La insatisfacción laboral no se origina, entonces, en la idea de trabajar sino en las características de su empleo actual. En este caso el lugar donde trabajan, es el motivo principal de la apreciación negativa de los panameños con un 36%, seguido del salario con 35%”, comentó Morales tras revelar el reporte.