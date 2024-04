Previsiones para Panamá apuntan a un crecimiento de 5% en 2025

En el año 2025, Panamá aspirará a liderar nuevamente el crecimiento económico de la región, con un 5%, estimó el titular de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, ante un grupo de líderes de la comunicación social. Se trataría de una leve recuperación tras el cierre de la mina de cobre, en Donoso, Colón, o como él lo denomina el “pequeño Brexit (salida) panameño”.

La economía y las finanzas panameñas finalizaron el año 2023 con un “envidiable 7,3%”, pero de no haber ocurrido la coyuntura de la mina, la misma se hubiese situado en 9%, el más alto de la región.

“Nosotros esperamos que para el año 2025 estemos creciendo más o menos el 4% y retomando el liderazgo que hemos tenido por más de 30 años en la región, así que fue un tema coyuntural lo que sucedió. No dudo que vamos a retomar ese liderazgo ya no solo en crecimiento, sino en el hecho de tener una de las inflaciones más bajas, no solo en la región, sino del mundo”, comentó este jueves el titular de la cartera del MEF, tras participar en el quinto World Compliance Fórum que, por segundo año consecutivo, se realiza en el país.

La reacción de Alexander surgió ante el cuestionamiento de medios, en el foro, por la proyección de crecimiento para Panamá dada por el Banco Mundial, donde el país apenas crecerá 2,5%, situándose en la última posición y siendo superado por República Dominicana, con 5,1%; Costa Rica, con 3,9%; Nicaragua, con 3,7%, Honduras 3,4%; Guatemala, con 3%, y al igual que Panamá, El Salvador con 2,5%.

Sin embargo, la cifra del Banco Mundial coincide con la del MEF en 2,5% para el año en curso.

El ministro hizo hincapié en el crecimiento sostenible de la economía panameña a lo largo de los años, incluso, bajo circunstancias desafiantes como la pandemia de la covid-19. “Panamá ha demostrado un crecimiento económico promedio cercano al 6% anual, liderando la región latinoamericana en este aspecto”, afirmó.

Y agregó: “Seguiremos siendo uno de los países con mayor crecimiento económico de la región y del mundo”.