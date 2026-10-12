Puerto de Los Ángeles logra récord por desvío del Canal de Panamá

Las secuelas del déficit hídrico en el Canal de Panamá comenzaron a reflejarse en un desplazamiento de las rutas comerciales hacia la Costa Oeste de Estados Unidos, donde el puerto de Los Ángeles alcanzó un movimiento récord de 1,04 millones de unidades de contenedores de 20 pies (TEU) durante septiembre, de acuerdo con un reporte difundido por la agencia de noticias Reuters.
Según declaraciones del director ejecutivo de la terminal norteamericana, Gene Seroka, recabadas por la agencia, los importadores modificaron sus trayectos logísticos desde China hacia la Costa Oeste estadounidebse no solo para esquivar las demoras en la vía interoceánica panameña, sino también para aminorar el consumo de combustible en momentos de altos costos operativos.
El volumen de contenedores llenos gestionados en dicho puerto sumó casi 547.000 TEU en el noveno mes del año, lo que significó un máximo histórico para la instalación marítima estadounidense, según consignó Reuters.
Por su parte, informes de la firma de análisis Descartes Systems citados por la agencia de noticias señalan que la importación global de contenedores en suelo norteamericano trepó a 2,55 millones de TEU en el mismo período, registrando la mayor marca para un mes de septiembre.
El reordenamiento de fletes coincidió además con la llegada anticipada de mercadería navideña y un aumento en el traslado de insumos para centros de datos y tecnología de inteligencia artificial.
Seroka precisó que la contención arancelaria frente a periodos previos otorgó previsibilidad a los comerciantes para abastecer sus bodegas. No obstante, advirtió que la dinámica comercial aún enfrenta riesgos condicionados por eventuales decisiones o anuncios arancelarios que se emitan desde Washington.
A pesar del volumen superior al experimentado durante el colapso logístico de la pandemia de covid-19, el recinto portuario operó sin los embotellamientos que en años pasados retuvieron a decenas de cargueros en alta mar.
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