Sector turismo reportó una derrama económica de $5.470 millones en 2024

Panamá fue visitado por 2.470.542 turistas entre enero y noviembre de 2024, reveló un reciente informe emitido por la Autoridad Turismo de Panamá (ATP).

El escrito plantea que esta cifra representa un aumento de 11.2 %, en comparación al mismo periodo de 2023.

Estos datos representan una derrama económica de $5.471,9 millones, lo que se traduce en un incremento del 10.3 %, comparado con los primeros once meses del año anterior.

Este medio conversó con Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), para conocer su valoración sobre estos datos. “Esta buena noticia nos evidencia que el trabajo que venimos haciendo está dando frutos”, dijo.

El documento de la ATP mostró que el 75 % de los turistas ingresó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 12 % por los puertos, el 10 % en cruceros y el 3% a través de Paso Canoas.

Aunque estos datos son positivos, Díaz consideró que es crucial tener información detallada sobre los sectores que más atractivo despertaron en los turistas, dado que hay zonas del país que no recibieron la cantidad de turistas previstos.

“Hay lugares en el país en donde me reportan que no han tenido un año tan bueno, como aparece en el informe”, expresó Díaz, detallando que entre esas áreas se encuentra: Pedasí (Los Santos), Chiriquí y Bocas del Toro. “Estas áreas no tuvieron el desempeño que hubiésemos querido”, ponderó.

El líder de Camtur considera que esto se debe al debilitamiento del turismo local, producto de la compleja situación económica que atraviesa la nación. “La gente no tiene tanto dinero y eso ha impedido que salgan a hacer turismo nacional”, dijo.

Díaz exclamó que el gran desafío que atraviesa el sector es el de hacer que los turistas se queden más tiempo en el territorio nacional, ya que Panamá cuenta con “uno de los promedios más bajos de la región”.

Según Camtur, en promedio, un turista se queda en Panamá cuatro días. Una cantidad baja, si se considera que en Costa Rica el número sube a 14.

Durante los primeros once meses de 2024, los principales mercados que Panamá reportó, dentro del continente americano son: Estados Unidos (401.727 personas), Colombia (278.974), Venezuela (67.883), México (69.016) y Argentina (60.646).

A nivel de Europa fueron: España (64.615), Alemania (25.829), Francia (33.833), Italia (30.127) y Países Bajos (25.790).

“La única manera de mejorar estos datos es seguir ofertando a Panamá como un país y no solo como un par de destinos. Hay que ofrecer diversos productos turísticos en varios lugares del país”, dijo Díaz.

El principal de Camtur, comentó que otro desafío es el de la ocupación hotelera, ya que el informe muestra que esta se situó en 51.1 %.

“Este porcentaje es muy bajo y te indica que, como sector, no se está perdiendo dinero, pero tampoco se está ganando”, estimó.

Según el especialista, lo ideal es que la ocupación hotelera sea del 70 %, durante todo el año.